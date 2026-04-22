El escritor Enric Sòria presenta en Oliva la obra sobre cine dedicada a su tío el actor Vicente Parra

El escritor olivense Enric Sòria presentó por primera vez su nuevo trabajo literario “Et tornaré a veure (Apunts sobre cinema 1910-1945)" en dos volúmenes publicado por la Filmoteca Valenciana. El libro está dedicado a su tío, el actor Vicente Parra e Hijo Predilecto de Oliva a título póstumo.

Lo hizo en el marco de “Converses amb”, el ciclo de conferencias que organiza la Concejalía de Cultura bajo la coordinación de Àngels Gregori y ante un centenar de personas en la Casa Maians.

Sòria desveló que fueron Josep Piera y otros amigos suyos quienes le animaron a publicar sus escritos y reseñas de las películas que había visto durante su vida, aunque ha sido durante los últimos cuatro años cuando más ha trabajado en su conclusión y ha tenido que repasar la mayoría de esas películas. Desgraciadamente Piera no podrá ver concluido el mismo tras su reciente fallecimiento.

Enric Sòria recordó que en una entrevista a Alfred Hitchock este dijo que “los que sabían hacer cine mudo, el cine sonoro era mucho más fácil para ellos”. Y reconoció que quien lo hizo cinéfilo fue su propio tio Vicente Parra, con el que fue a muchos rodajes cinematográficos y conoció a muchos actores y actrices.

En los años 80 se implicó junto al gestor cultural gandiense Lluís Gregori en la creación del Cine Club “El Pot”, ahora Cine Pot, con el que programó numerosas películas interesantes y algunas de las cuales también están reflejadas en el libro.

Aunque reconoció que en aquella época en Oliva también se creó otro cine club, el “Cine Club Diàleg” y en alguna ocasión también fue a ver alguna película de las que se proyectaron.

Una de las anéctodas más interesantes de las que hablaron Enric Sòria y Àngels Gregori tuvo lugar en un reconocido restaurante en el que se produjo una especie de “pelea de gallos” entre Josep Piera y Enric Sòria recordando y cantando ambos las coplas más reconocidas de Concha Piquer, aunque la preferida de Piera era "Nina".

Enric Sòria estudió en Oliva, y luego viajó a Madrid y Barcelona con su tío. El primer recuerdo que tiene es un teatro en Madrid, cuando tenía tres años, junto a su madre y Vicente Parra. Jugaba entre bastidores, iba a los rodajes de películas y todo eso formaba parte de su vida cotidiana. De hecho recordó que estando en un cine en Oliva vio en una película que a su tío Vicente Parra lo encerraban en una prisión “y me tuvieron que sacar del cine por el berrinche que cogí. No me gustaba que le hicieran eso”.

Sòria reconoció que “es triste que ahora Oliva no tenga ningún cine cuando hemos tenido más de diez y antes los cines se llenaban todos. Las plataformas han hecho perder ese carácter festivo que nos daba ir al cine. Yo creo que todas las películas ganan mucho si se proyectan en una pantalla grande. Veo un contraste muy grande con el mundo que yo he conocido en mi vida”.

Entre sus películas favoritas citó “El Halcón Maltés”, “Cantando bajo la lluvia” o “Casablanca” y como directores citó a Fritz Lang y a Orson Welles. La portada del libro es “El ángel azul” de Marlene Dietrich, otro de sus mitos, y le encantan Borges y Guillermo Cabrera Infante cuando hablan de cine, más que los críticos específicos de cinematografía.