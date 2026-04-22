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La FFCV cambia la fecha y la hora de la final de La Nostra Copa entre la UE Tavernes de la Valldigna y el CD Onda

El partido se jugará en el Estadio Nou Pla de la Vila Joiosa la próxima semana

Un once inicial de la UE Tavernes en La Nostra Copa

Un once inicial de la UE Tavernes en La Nostra Copa / Pepe Juan

Pepe Juan

Tavernes de la Valldigna

La presente edición de La Nostra Copa de fútbol masculino amateur masculina de fútbol ha deparado una final entre dos equipos que hasta la fecha no se han proclamado campeones de la competición: UE Tavernes de la Valldigna contra el CD Onda, ambos del grupo Norte de la Lliga Comunitat.

La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana ha tenido en cuenta las alegaciones de los clubes para recolocar el encuentro. Definitivamente, la final será el viernes próximo, festividad del 1 de Mayo, a las 19 horas. El choque estaba fijado en un principio para el jueves, 30 de abril.

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CD Onda o UE Tavernes levantarán en la Vila Joiosa el trofeo para convertirse en el cuarto campeón de la historia de la competición. El premio por ganar es jugar la próxima edición de la Copa de S.M. El Rey.

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