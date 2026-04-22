Gandia celebrará en sus calles el II Festival de Carnaval Intercultural este sábado
El desfile contará con la participación de más de 20 agrupaciones sudamericanas que mostrarán la diversidad de danzas, vestidos y expresiones culturales propias de cada región
Ainhoa Ferrando
Gandia celebrará en sus calles este sábado 25 de abril, el II Festival de Carnaval Intercultural, organizado por la Asociación Juventud Boliviana en colaboración con el ayuntamiento. La primera edición se celebró en 2019, por lo tanto, el color y los bailes regresan a la ciudad siete años después. El evento busca poner en valor la riqueza cultural de la comunidad boliviana y del conjunto de los colectivos sudamericanos presentes en la ciudad.
El desfile empezará a las cinco de la tarde, con una concentración previa de los participantes a partir de las cuatro en la plaza Tirant. El recorrido continuará por el paseo de Germanies, la avenida República Argentina y finalizará en la plaza Elíptica, donde la celebración seguirá con diversas actuaciones.
El festival contará con la participación de más de 22 grupos procedentes de diferentes países de Sudamérica, que mostrarán la diversidad de danzas, vestimentas y expresiones culturales propias de cada región. Según ha explicado la concejala de Cooperación e Integración, Liduvina Gil: “Esta variedad convierte el suceso en una muestra viva de la riqueza cultural y la aportación de estas comunidades a la sociedad local”.
La presidenta de l’Associació de Joventut Boliviana, Isabel Arámburu, ha reivindicado su deseo de consolidar el carnaval como una cita anual. También ha señalado la importancia de dar a conocer las tradiciones, costumbres y gastronomía de Bolivia y de otros países participantes como Ecuador, Colombia o Honduras.
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