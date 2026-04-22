Oliva trabaja en una nueva propuesta de plantilla de personal

El concejal de Hacienda de Oliva, Mario Vidal, aclaró este miércoles, a través de una nota de prensa, y ante las críticas de la oposición,que el Gobierno olivense sigue trabajando en una nueva propuesta de plantilla de personal, después de que no haya gustado a partidos de la oposición y sindicatos la primera versión. Este documento es previo y necesario para aprobar los presupuestos municipales de 2026.

La semana que viene se celebrará una nueva mesa de negociación. Allí el concejal de Projecte Oliva tiene previsto llevar una propuesta de mínimos que sí cuenta con el visto bueno de la oposición, y que pasa por crear seis plazas de Policía Local, lo que ayudará además a ahorrar en horas extras; 11 plazas de funcionarios de Servicios Sociales que ahora ocupan interinos, y una plaza más de arquitecto municipal.

Mario Vidal desmiente que el motivo del retraso sea que al gobierno no le cuadren las cuentas. "Las cuentas que no salían fueron en la pasada legislatura, por eso, en cuatro años, PSPV-PSOE y Compromís solo consiguieron aprobar dos presupuestos", señaló el concejal.

Vidal reconoce que en el capítulo de gastos en Personal se produce un incremento notable, de 2 millones. Pero explica que en gran parte se debe a los incrementos retributivos aprobados por el Gobierno de España para los funcionarios para 2025 y 2026, que se aplicarán ahora. "En total 632.272 euros que tenemos que destinar de las arcas municipales a cumplir ese fin, por imperativo legal", señaló Vidal.

Y a esto hay que añadir 200.000 euros "que el actual Gobierno de Oliva tiene que pagar en cumplimiento de una sentencia procedente de la gestión del gobierno anterior".

El concejal lamenta "el ritual de confusión que está llevando a cabo la oposición" y recuerda que siguen en marcha las negociaciones. Aclara, además que el Ayuntamiento de Oliva no está paralizado "porque el actual gobierno todos los años ha aprobado presupuesto, y este año también lo hará".