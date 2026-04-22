Identifican a cuatro de los fusilados en Gandia tres años después de la exhumación de las fosas

La Associació de Víctimes del Franquisme de Gandia ha recibido hoy una de las noticias más esperadas y significativas desde que comenzó el proceso hace ocho años. Cuatro de los 24 cuerpos exhumados en 2023 de las fosas del cementerio municipal de la capital de la Safor han podido ser identificados, un avance que aporta un importante cierre simbólico y emocional a las familias que llevaban años esperando respuestas.

La presidenta de la asociación, Núria Martín, ha celebrado este avance entre lágrimas. Precisamente fue ella una de las mujeres que impulsó en 2018, junto a otras familiares, la creación de esta entidad para localizar la fosa documentada en la ciudad y recuperar a aquellos vecinos de la comarca silenciados durante más de 80 años.

"Las familias de la asociación están súper emocionadas. Desde que nos ha llamado Miquel Mezquida -director de la excavación- estamos desbordadas. Ha sido un día frenético", ha reconocido. De hecho, el propio Mezquida reconocía a este diario hace unos días que "existe una saturación en los bancos de pruebas, por lo que el proceso se estaba demorando". Las familias aguardaban el resultado desde 2023.

Mezquida y la presidenta reivindicaban que, pese a que los laboratorios no se aventuraban a dar una fecha exacta, "no deberían tardar porque las familias de Gandia estaban las primeras de la lista". En un primer momento, se preveía que las identificaciones se llevaran a cabo en el verano de 2025, pero el proceso se ha demorado.

La asociación todavía no ha hecho públicos los nombres de las cuatro víctimas, aunque está previsto que los revele en las próximas horas, en un acto junto a las familias en el cementerio municipal de la ciudad.

La concejala de Parimonio Histórico y Memoria Democrática y la presidenta de la asociación de familiares. / Àlex Oltra

La concejala de Patrimonio Histórico y Memoria Democrática de Gandia, Alicia Izquierdo, también ha celebrado esta noticia junto a Martín. De hecho, ambas se han fundido en un emotivo abrazo al conocer la noticia. "Es una de las mejoras noticias que podíamos recibir", ha recalcado Izquierdo. De hecho, la comunicación llega días después de la presentación del libro "Memòria de l'oblit. La repressió franquista a la Safor", de la fotoperiodista Eva Máñez.

"Hay que seguir reivindicando"

En 2023, el equipo de Arqueoantro halló los primeros restos humanos con evidentes signos de violencia, incluidos el tiro de gracia, en las fosas de Gandia. Según los estudios y testimonios familiares, la fosa podría albergar 62 cuerpos.

Durante este tiempo, se han exhumado 24 cuerpos, que se encontraban en proceso de identificación. Como ha informado este diario en reiteradas ocasiones, los restos de las otras 40 personas todavía se encuentran en la fosa.

El ayuntamiento y la asociación se encontraron con el inconveniente de que sobre esta se levanta uno de los grandes bloques de nichos del cementerio. Para poder continuar con la exhumación, el consistorio deberá derribar este bloque y trasladar los restos a un nuevo pabellón que aún no está construido.

A este complejo proceso, se suma el elevado coste, ya que la inversión se sitúa en torno a los 400.000 euros. La directora general de Atención a las Víctimas del Ministerio de Memoria Democrática, Zoraida Hijosa, se comprometió el pasado mes de noviembre, durante su visita al cementerio de Gandia, a ayudar técnica y económicamente a la ciudad en este proceso. Sin embargo, el ayuntamiento debe asumir la construcción de nuevos nichos. Pese a la voluntad política, la situación es compleja.

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Tras esta noticia, Martín ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de agilizar el proceso. "Hay que seguir reivindicando porque queda mucho trabajo. Hay familiares directos que esto ya no lo van a ver", lamenta.