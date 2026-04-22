Incendio de Beniarjó sin desgracias personales: Los bomberos sofocan el fuego en tres coches y la fachada de una vivienda

Tres coches y una vivienda han resultado afectados por un incendio que se ha producido a las 00.30 horas de la madrugada en la calle Riu Serpis del municipio de Beniarjó.

Una dotación de bomberos ha tenido que intervenir para sofocar las llamas que, afortunadamente, no han causado ninguna víctima.

Según relata el alcalde de Beniarjó, Óscar Barres, se ha incendiado uno de los vehículos, por causas que aún se desconocen, y gracias a la intervención de los bomberos y la Guardia Civil, que también se ha personado en el lugar, solo se han tenido que lamentar daños materiales.

Un gran susto

Lo que sí se ha producido es un gran susto entre el vecindario porque algunos de los residentes ya estaban durmiendo. Muchos de ellos salieron inmediatamente a la calle para ver lo que pasaba.

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Los servicios sanitarios han tenido que atender a una de las vecinas, una mujer de 80 años, por un episodio de ansiedad debido a lo acaecido.