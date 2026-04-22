Vaivén
Invitado de lujo en "Parlem de Gandia": El líder del PP, Víctor Soler, entrevista al subcampeón del mundo, Quique Llopis
El deportista de Bellreguard, plusmarquista nacional de los 60 metros vallas, reflexiona sobre su vinculación a la capital de la Safor
Víctor Soler, Secretario 1º de las Corts Valencianes, portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Gandia, y presidente del PP de Gandia, ha elegido a un invitado de excepción para un nuevo episodio de su podcast "Parlem de Gandia". Se trata, ni más ni menos, que del atleta de Bellreguard subcampeón del mundo y plusmarquista nacional de los 60 metros vallas, Quique Llopis.
La grabación del episodio se ha realizado en la pista de atletismo, un entorno ligado directamente a su trayectoria, donde Llopis ha desarrollado buena parte de su carrera hasta convertirse en uno de los nombres más destacados del atletismo internacional.
A lo largo de la conversación, el atleta repasa su evolución deportiva, los retos a los que se ha enfrentado y su vinculación con Gandia, ciudad que sigue siendo una pieza clave en su crecimiento personal y profesional.
Mejor atleta de 2025
"Ha sido un placer contar con Quique y conocer más de cerca su trayectoria, su disciplina y su compromiso, siendo un ejemplo para muchos jóvenes de Gandia", ha indicado Soler. El episodio ya está disponible en el canal de YouTube de Víctor Soler Beneyto.
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