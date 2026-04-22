Bajo la luz de 3.000 cirios, la Insigne Colegiata de Gandia acoge el recital lírico “A la Llum de la Seu”
Se trata de una serie de conciertos que ponen en valor el repertorio y el talento musical de numerosos profesionales
Ainhoa Ferrando
La Insigne Colegiata de Gandia acogerá el próximo viernes 24 de abril a las 21h el tercer concierto del ciclo “A la llum de la Seu” en beneficio del preventorio Infantil Nuestra Señora del Amparo. Tras el éxito de sus anteriores celebraciones, el evento se compone de una serie de conciertos que ponen en valor el repertorio y el talento musical de numerosos profesionales, así como destacar la acústica y su iluminación. En esta ocasión se contarán con 3.000 cirios que alumbrarán el altar mayor y crearán un ambiente de recogimiento e intimidad para favorecer la escucha y atención hacia la música.
En el concierto, actuarán el pianista Telmo Gadea, la soprano María José Martos y el barítono Vicent Antequera. El trio de músicos ofrecerá un programa con música de ópera, zarzuela, tango y boleros. Algunas de las piezas interpretadas pertenecen a obras de reconocidos compositores como Mozart o Puccini, lo que dará lugar a un concierto de gran calidad artística y musical.
Las entradas pueden adquirirse en la taquilla de la Insigne Colegiata o a través de su web, aunque recomiendan comprarla de manera anticipada.
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