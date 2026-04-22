La mitad de los semáforos de Gandia ya pueden activarse con mando para facilitar el paso a personas con discapacidad visual

Aunque las ciudades avanzan poco a poco en materia de accesibilidad, todavía son numerosas las barreras arquitectónicas a las que se enfrentan las personas con discapacidad o movilidad reducida.

Gandia ha dado un paso más en una materia esencial para que toda la ciudadanía pueda disfrutar de la ciudad en igualdad de oportunidades. La capital de la Safor ya cuenta con el 50 % de los semáforos adaptados para las personas con discapacidad visual.

Sin embargo, no se trata de semáforos sonoros al uso. Como novedad, estos dispositivos solo emitirán señales acústicas cuando los usuarios los activen mediante un mando a distancia. El sistema, denominado Ciberpas, permite a vecinos y visitantes activar el control remoto solo en el momento en el que deseen cruzar la calle. Esta tecnología, que la concejala de Bienestar Social, Inclusión y Familias, Inma Rodríguez, califica como "pionera", no solo evitará molestias entre el vecindario, sino también "busca impedir que los propios usuarios se desorienten ante tanto sonido".

Una vez en funcionamiento, las señales sonoras indicarán cuándo el semáforo se encuentra en verde, cuándo cambiará de fase y, a su vez, ayudarán a localizar el poste. Además, el volumen es ajustable y solo se activa cuando resulta necesario, por lo que se evitan molestias sonoras para los vecinos. Así, el mando emitirá un sonido cuando se encuentre en verde, otro en rojo y, por último, el ruido será más intermitente cuando vaya a cambiar de color para alertarles.

Además, estos pasos de peatones cuentan con un pavimento adaptado que permite a las personas con visibilidad reducida identificar la ubicación del cebreado. “Les sitúa correctamente en el espacio”, afirma la concejala.

Todos los barrios

La implantación se ha desarrollado en prácticamente todos los barrios de la ciudad, entre los que se incluye el Grau y zonas de la playa. El consistorio prevé una segunda fase para adaptar el resto de semáforos. "Estamos trabajando en todas las barreras arquitectónicas que todavía existen en la ciudad. Hay que tener en cuenta que Gandia no es una ciudad que se ha construido ahora, sino que hay obras que vienen de años atrás", explica Rodríguez. Añade: "Trabajamos constantemente para ir quitando barreras".

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, también ha puesto en valor este sistema. En sus palabras, "queremos que todas las personas puedan desplazarse con tranquilidad y autonomía por nuestra ciudad". Prieto recalca que esta iniciativa responde a “una deuda pendiente” con las personas con discapacidad visual que reclamaban esta actuación.

El Partido Popular ya planteó el pasado mes de octubre una moción, aprobada por unanimidad, para arreglar estos semáforos sonoros, que, como ellos mismos recogían, no funcionaban.

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Tras la adhesión de todos los grupos políticos municipales a su propuesta, el portavoz popular, Víctor Soler, celebró el consenso alcanzado y destacó que se trataba de una medida "útil y necesaria para mejorar la movilidad de toda la ciudadanía de Gandia, con independencia de sus circunstancias personales". En la misma línea, el portavoz popular ha reconocido recientemente que “cuando se deja a un lado cualquier diferencia y se escucha a los ciudadanos, las cosas avanzan”, por lo que ha valorado que en esta ocasión “se haya atendido una demanda justa que mejora la vida de muchas personas”.