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El municipio menos poblado de la Safor incorporará un hotel de cuatro estrellas con 20 suites

El complejo turístico también dispondrá de una zona habilitada para autocaravanas y una piscina

El espacio busca poner fin a la falta de alojamientos vacacionales en esta pequeña localidad

Vista aérea, en una imagen de archivo.

Vista aérea, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Saray Fajardo

Saray Fajardo

Gandia

Cerca de 160 vecinos y vecinas residen habitualmente en Castellonet de la Conquesta, el municipio menos poblado de la Safor, según los datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a 2025. A pesar de su reducida población, que suele incrementarse durante los meses de verano y con motivo de las fiestas patronales, la localidad podría dar un importante salto en materia turística en los próximos años.

Una empresa belga ha mostrado su interés durante los últimos años en la construcción de un hotel de cuatro estrellas, que contempla veinte suites independientes, además de una zona de pernocta para autocaravanas. La iniciativa avanza poco a poco después de que el Consell haya sometido a información pública la Declaración de Interés Comunitario.

El futuro establecimiento hotelero se proyecta sobre tres parcelas situadas en las proximidades del barranco de Toni y el Racó, dentro del polígono 6, a unos 2,1 kilómetros del núcleo urbano. Se trata de terrenos de uso agrícola, aunque actualmente parte de los cultivos se encuentran en fase de abandono. No obstante, la promotora plantea conservar y poner en valor las zonas agrícolas que se preservan.

El hotel no solo aspira a alojar a visitantes que lleguen a Castellonet de la Conquesta, sino también busca convertirse en una alternativa para quienes deseen conocer municipios cercanos como Alfauir o Llocnou de Sant Jeroni. En la actualidad, la localidad no dispone de hostales, pensiones ni albergues, más allá de algunas viviendas de alquiler vacacional. Por ello, la empresa promotora sostiene que el proyecto pretende “dar solución al problema de hospedaje, ya que a los visitantes les toca alojarse en municipios cercanos”.

El complejo incluirá, además de las 20 suites y el espacio para autocaravanas, áreas de restauración, piscina, zonas recreativas y espacios ajardinados, dentro de una superficie total de 36.253 metros cuadrados. Alrededor de 17.296 metros cuadrados albergarán las distintas instalaciones vinculadas al hotel.

La promotora destaca que se trata de un establecimiento de capacidad limitada y orientado a un modelo de turismo tranquilo y de baja densidad. “En periodos de máxima ocupación, la presencia de personas será reducida”, señalan. El objetivo, añaden, es fomentar el turismo rural y de naturaleza, de manera que repercuta positivamente en la economía local.

Aparcamiento y espacios de yoga

Entre los servicios previstos también figuran una zona de aparcamiento, espacios verdes y un área destinada a la práctica de yoga. Según la empresa, el proyecto está concebido para ofrecer “tranquilidad, descanso y contacto cercano con el medio ambiente”.

El alcalde de Castellonet de la Conquesta, Juan Espinosa, se muestra prudente respecto al desarrollo del proyecto y recuerda que todavía quedan trámites por completar. “Hay que seguir todos los procedimientos”, señala. En este sentido, explica que el consistorio trabaja en la preparación de los últimos informes y documentos necesarios, aunque insiste en que “cumplen con toda la normativa y todo sigue su curso”.

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Espinosa también agradece el interés mostrado por la empresa durante los últimos años y destaca lo que podría suponer esta inversión para la localidad. “Es una gran noticia. No llegamos a imaginar lo que supone para este municipio contar con un hotel así”, concluye.

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