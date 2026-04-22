El PSPV-PSOE de Oliva denuncia el impago a clubes deportivos y empresas locales durante este año

El Grupo Municipal Socialista de Oliva ha denunciado, a través de un comunicado, "la grave situación que están sufriendo los clubes deportivos del municipio, que a estas alturas del año continúan sin haber recibido los pagos correspondientes por parte del ayuntamiento, por la gestión de las escuelas deportivas".

Esta falta de abono, añaden los socialistas, "está poniendo en grave riesgo la continuidad de muchas de estas entidades, que realizan una tarea fundamental en la promoción del deporte base, la cohesión social y los hábitos de vida saludables en la ciudad".

Esta situación, asegura la concejala Ana Morell, "no afecta únicamente los clubes deportivos, ya son numerosas las empresas locales que tampoco han cobrado por los servicios prestados en el ayuntamiento a lo largo del año, generando una situación de asfixia económica que puede tener consecuencias muy negativas para el tejido empresarial de Oliva”.

Desde el Grupo Socialista no entienden "cómo es posible que un ayuntamiento que presume detener superávit esté, al mismo tiempo, poniendo en riesgo tanto entidades deportivas como empresas locales que cumplen con su trabajo y confíen en la administración pública".

Lamentan que el gobierno municipal se dedique mientras tanto "a continuas reestructuraciones internas y a apagar fuegos, cosa que está afectando directamente la gestión diaria y poniendo en riesgo la credibilidad de este ayuntamiento".

Por ello exigen al gobierno municipal "que proceda de manera inmediata al pago de todas las cantidades pendientes y que adopte las medidas necesarias para garantizar que esta situación no vuelva a repetirse".

Respuesta del Gobierno local

Desde el Ayuntamiento de Oliva responden que los proveedores y acreedores que trabajan habitualmente con el consistorio "recibirán los correspondientes pagos del Ayuntamiento en el plazo de dos semanas". Añaden que "a causa de la nueva regulación administrativa para las entidades públicas se han producido unos cambios en los procesos de pago que han generado esta demora, por lo que desde el Gobierno municipal piden disculpas y agradecen la comprensión".