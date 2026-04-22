Tavernes de la Valldigna protagoniza la reunión trimestral de coordinación en materia de violencia de género

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna ha acogido la reunión trimestral de coordinación en materia de violencia de género del partido judicial. En el encuentro de trabajo han participado representantes de diferentes municipios integrados en el ámbito, así como miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y profesionales de los diferentes servicios implicado en la prevención, detección y atención de las víctimas.

La reunión, presidida por la alcaldesa, Lara Romero, junto a José Luis Mendonza, magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Sueca, tiene como objetivo reforzar la coordinación entre todas las instituciones y profesionales para garantizar una respuesta integral y eficaz ante esta problemática.

Durante la sesión, se abordaron diferentes cuestiones relacionadas como la gestión de los casos, se puso en común las experiencias y buenas prácticas y se plantearon dudas para guiar los protocolos de actuación con el fin de ofrecer respuestas más ágiles, eficientes y adaptadas a las necesidades de las víctimas.

Aunque los diferentes agentes implicados mantienen un contacto diario, estas reuniones trimestrales resultan esenciales para consolidar las líneas de actuación comunes, los protocolos y reforzar la cooperación entre instituciones. Además, la alcaldesa ha explicado que reforzarán todos los recursos en la lucha conta la violencia de género para avanzar hacia una sociedad más segura y libre.

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No solo han acudido comandantes de las diferentes compañías de la Guardia Civil de municipios de la provincia, equipos de viogen de la Comandancia de la Guardia Civil de Gandia, el jefe del lugar principal de la Guardia Civil de Tavernes, el intendente en representación de la Policía Local de Tavernes, el agente responsable de violencia de género y agentes de policías locales de otros municipios. En la reunión, también han participado los concejales de Servicios Sociales, Mujer, Igualdad y Seguridad Ciudadana de Tavernes, Amparo Bo, Encar Mifsud i Emilio Fonseca.