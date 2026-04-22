Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VolkswagenCV-370El tiempoMestallaMercadonaApagón en Requena y Utiel
instagramlinkedin

El Trofeu Mancomunitat de la Safor reúne a las primeras figuras del raspall profesional

En el torneo, de carácter mixto, competirán 23 pilotaris de los cuales cinco son de la comarca: Patri, Júlia, Vercher y Vicent y Canari

Se desarrollará del 27 de abril al 3 de mayo y pasará por Xeraco, Oliva y Bellreguard, con la gran final en Piles

Presentación del trofeo en rueda de prensa.

Presentación del trofeo en rueda de prensa. / J.C.

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

El cartel del Trofeu Mancomunitat de Municipis de la Safor de Raspall reunirá un año más a las primeras figuras de esta disciplina, tanto hombres como mujeres. Se desarrollará del 27 de abril al 3 de mayo y pasará por Xeraco, Oliva y Bellreguard, con la gran final en Piles.

La presentación del torneo tuvo lugar este miércoles en la sede de la Mancomunitat a cargo del presidente del ente comarcal, Jordi Puig, los vicepresidentes Voro Femenía y Paula Femenía; la gerente de la Federació de Pilota Valenciana, Begoña Castillo; y algunos de los pilotaris participantes: Patri, Júlia, Érika, Vercher y Raúl.

También estuvieron los concejales de Deportes de Xeraco y Beniflà, Evarist Salom y Trini Ramiro, respectivamente, así como el trinqueter de Bellreguard Emi Peris.

En total habrá 23 jugadores, de los cuales cinco son de la comarca: Patri de Beniflà, Júlia de Tavernes de la Valldigna, Vercher de Piles, y Vicent y Canari, ambos de Xeraco.

El trofeo empezará el lunes 27 de abril en Xeraco con la primera jornada de las semifinales, a partir de las 17 horas. En categoría femenina Érika y Júlia se enfrentarán a Vanessa, Amparo e Isabel. En raspall masculino Ian, Seve y Bossio competirán contra Vicent, Raúl y Alejandro.

El trofeo se desarrollará en cuatro jornadas.

El trofeo se desarrollará en cuatro jornadas. / J.C.

El 28 de abril en Oliva será el turno de la segunda jornada de semifinales, a las 17 horas. Clara, Natalia y Patri se enfrentarán a Maria, Mar y Anabel. Después, Vercher, Tonet IV y Néstor competirán contra Marrahí, Lorja y Canari.

El 2 de mayo en Bellreguard será la jornada por los puestos de consolación, tercero y cuarto. Y las finales serán el 3 de mayo por la mañana en Piles; la femenina a las 9.45 horas y la masculina a las 11.30 horas.

Jordi Puig señaló que la Mancomunitat siempre debe priorizar su presupuesto, al no tener muchos recursos, "pero la pilota siempre ha sido y será una de nuestras apuestas".

Voro Femenía recordó que, con más de 20 años, este es ya un trofeo veterano y consolidado. "Fue un acierto incluir a las mujeres, porque a partir de ahí el trofeo tuvo mayor proyección", apuntó.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, los jugadores se mostraron ilusionados por participar y valoraron el prestigio que tiene este trofeo dentro del mundo de la pilota profesional. Raúl comentó que son "los trinquets donde me he criado y jugar en casa siempre es muy especial". Júlia añadió que para jugar a raspall "la Safor tiene los mejores trinquets" y confía en revalidar el título de campeona del año pasado, esta vez en compañía de Érika.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Condiciones para entrar en Volkswagen Valencia: dos meses en China, doble pago por horas extras y turnos americanos
  2. El sector alimentario se prepara para los nuevos plásticos verdes
  3. El municipio menos poblado de la Safor incorporará un hotel de cuatro estrellas con 20 suites
  4. Giro brusco del tiempo en la Comunitat Valenciana: la Aemet activa la alerta amarilla por olas de tres metros, tormentas y desplome térmico
  5. Hay al menos 50 personas peleándose y con navajas': vuelven las peleas nocturnas a las puertas de una discoteca de Benimaclet
  6. Familia Royo lanza 4 promociones de viviendas en Valencia a precios asequibles
  7. La Diputación de Valencia abre al tráfico el eje principal de la carretera CV-370 entre Manises y Riba-roja
  8. La JCF anuncia que se revisará la Ofrenda, siendo tercer día o tercera sesión las alternativas si el censo se dispara

Descontento entre las Fallas de Tavernes de la Valldigna tras los premios de los 'llibrets': "Este desprestigio y menosprecio por parte de las instituciones no nos hará callar"

Los cuatro fusilados en Gandia ya identificados tenían entre 31 y 42 años: “Tras décadas de olvido, silencio y lucha, por fin podemos cerrar el círculo”

Los cuatro fusilados en Gandia ya identificados tenían entre 31 y 42 años: “Tras décadas de olvido, silencio y lucha, por fin podemos cerrar el círculo”

Rebajan de 15 a 2 años la petición de cárcel por abusar sexualmente de su pareja en la Safor

Rebajan de 15 a 2 años la petición de cárcel por abusar sexualmente de su pareja en la Safor

Los bomberos de Gandia no se bajan del podio: se proclaman campeones del XVII Encuentro Interno de Excarcelación

Los bomberos de Gandia no se bajan del podio: se proclaman campeones del XVII Encuentro Interno de Excarcelación

Los políticos de Gandia y Tavernes de la Valldigna también se suman al Día del Libro

Los políticos de Gandia y Tavernes de la Valldigna también se suman al Día del Libro

Más de 2.000 estudiantes y 16 centros educativos reivindican el Dia del Libro con una lectura colectiva en Gandia

Más de 2.000 estudiantes y 16 centros educativos reivindican el Dia del Libro con una lectura colectiva en Gandia

Gandia se llenará de cultura, arte y espectáculo este fin de semana con “La Primavera de les Arts”

Gandia se llenará de cultura, arte y espectáculo este fin de semana con “La Primavera de les Arts”

Gandia reivindica el Día de la Visibilidad Lésbica: "En esta ciudad todavía cuesta salir del armario si eres mujer"

Tracking Pixel Contents