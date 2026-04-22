El Trofeu Mancomunitat de la Safor reúne a las primeras figuras del raspall profesional

El cartel del Trofeu Mancomunitat de Municipis de la Safor de Raspall reunirá un año más a las primeras figuras de esta disciplina, tanto hombres como mujeres. Se desarrollará del 27 de abril al 3 de mayo y pasará por Xeraco, Oliva y Bellreguard, con la gran final en Piles.

La presentación del torneo tuvo lugar este miércoles en la sede de la Mancomunitat a cargo del presidente del ente comarcal, Jordi Puig, los vicepresidentes Voro Femenía y Paula Femenía; la gerente de la Federació de Pilota Valenciana, Begoña Castillo; y algunos de los pilotaris participantes: Patri, Júlia, Érika, Vercher y Raúl.

También estuvieron los concejales de Deportes de Xeraco y Beniflà, Evarist Salom y Trini Ramiro, respectivamente, así como el trinqueter de Bellreguard Emi Peris.

En total habrá 23 jugadores, de los cuales cinco son de la comarca: Patri de Beniflà, Júlia de Tavernes de la Valldigna, Vercher de Piles, y Vicent y Canari, ambos de Xeraco.

El trofeo empezará el lunes 27 de abril en Xeraco con la primera jornada de las semifinales, a partir de las 17 horas. En categoría femenina Érika y Júlia se enfrentarán a Vanessa, Amparo e Isabel. En raspall masculino Ian, Seve y Bossio competirán contra Vicent, Raúl y Alejandro.

El trofeo se desarrollará en cuatro jornadas. / J.C.

El 28 de abril en Oliva será el turno de la segunda jornada de semifinales, a las 17 horas. Clara, Natalia y Patri se enfrentarán a Maria, Mar y Anabel. Después, Vercher, Tonet IV y Néstor competirán contra Marrahí, Lorja y Canari.

El 2 de mayo en Bellreguard será la jornada por los puestos de consolación, tercero y cuarto. Y las finales serán el 3 de mayo por la mañana en Piles; la femenina a las 9.45 horas y la masculina a las 11.30 horas.

Jordi Puig señaló que la Mancomunitat siempre debe priorizar su presupuesto, al no tener muchos recursos, "pero la pilota siempre ha sido y será una de nuestras apuestas".

Voro Femenía recordó que, con más de 20 años, este es ya un trofeo veterano y consolidado. "Fue un acierto incluir a las mujeres, porque a partir de ahí el trofeo tuvo mayor proyección", apuntó.

Por su parte, los jugadores se mostraron ilusionados por participar y valoraron el prestigio que tiene este trofeo dentro del mundo de la pilota profesional. Raúl comentó que son "los trinquets donde me he criado y jugar en casa siempre es muy especial". Júlia añadió que para jugar a raspall "la Safor tiene los mejores trinquets" y confía en revalidar el título de campeona del año pasado, esta vez en compañía de Érika.