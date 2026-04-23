Más de 2.000 estudiantes y 16 centros educativos reivindican el Dia del Libro con una lectura colectiva en Gandia

Gandia ha conmemorado hoy el Dia del Libro con una lectura colectiva que ha reunido a más de 2.000 estudiantes de 16 centros educativos y diversos colectivos situados en diferentes puntos de la ciudad. La iniciativa forma parte del amplio programa de actividades organizado por el IMAB, que empezó el pasado lunes y se alargará hasta el sábado con propuestas dirigidas a todos los públicos.

Uno de los actos principales se ha celebrado en la plaza Mayor del municipio con una lectura y, entre las actividades destacadas para hoy, se encuentra el espectáculo familiar “Mr Fem i els besos perduts”, en la biblioteca infantil a partir de las cinco y media de la tarde.

La programación continúa en la Biblioteca Josep Piera de Beniopa, donde tendrá lugar el taller intergeneracional “Exlibris (gravat de segells)”, impartido por Alba Bla. Esta actividad permitirá a los participantes crear y diseñar su propio exlibris y estará dirigida a personas de entre 10 y 100 años, con inscripción previa. Además, la Biblioteca Central de Gandia acogerá un bingo literario para adultos, una actividad lúdica donde los números estarán asociados a títulos de libros y en la que se podrán ganar diferentes premios.

Mañana, la Biblioteca Central también será escenario de la presentación del libro “Els moriscos dels Borja a la Vall d’Albaida: terra, vassalls i senyors a la baronia de Castelló de Rugat”, del historiador Alexandre Ordiñana Bataller, un acto que contará también con la participación de Juli Capilla y Ferran García-Oliver.

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Además, este sábado, la biblioteca infantil recibirá la presentación del libro infantil “Paco Bancal i el tresor perdut”, de la autora Aida Boix Gregori, como broche final para la programación del Dia del Libro en la ciudad.