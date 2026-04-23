Ador regulará la presencia de maceteros en las calles para garantizar la accesibilidad sin perder su tradición floral
Los vecinos deberán pedir permiso para ocupar la vía pública, aunque quedarán exentos de cualquier tasa
Algunas calles de Ador reciben cada día a vecinos y visitantes entre flores, plantas y maceteros que aportan color y aroma al casco urbano. La imagen de fachadas adornadas con jardineras se ha convertido con el paso de los años en una de las señas de identidad de este municipio de poco más de 1.700 habitantes, donde muchas viviendas cuidan con esmero la decoración exterior. Pasear por determinadas vías del pueblo supone encontrarse balcones, entradas y aceras llenas de vegetación.
Sin embargo, esa tradición ornamental también ha generado algunos inconvenientes.La colocación de macetas en puertas y aceras ha generado en determinadas ocasiones dificultades de paso para los peatones, especialmente para personas con movilidad reducida o quienes llevan carros. De hecho, ya se han presentado varias quejas a través del registro de entrada por la presencia de estos elementos, al considerar algunos vecinos que dificultan la circulación o reducen el espacio disponible para caminar con comodidad.
Con el objetivo de compatibilizar la imagen cuidada del municipio con la accesibilidad, el Ayuntamiento de Ador trabaja en una ordenanza municipal que regulará la instalación de maceteros y jardineras en la vía pública. La propuesta está previsto que se debata esta tarde en sesión plenaria. La alcaldesa, Manuela Faus, defiende la necesidad de ordenar esta práctica para evitar conflictos y garantizar el paso seguro por las calles. “Queda muy bonito ver un pueblo lleno de flores, plantas y macetas bien cuidadas, pero también debemos tener cuidado para evitar que termine dificultando el paso”, explica.
La normativa se centrará especialmente en la colocación de macetas junto a las puertas de las viviendas o sobre las aceras. Las personas interesadas en instalar una jardinera deberán solicitar previamente un permiso de ocupación de la vía pública. Una vez presentada la petición, los servicios técnicos municipales estudiarán cada caso de forma individual para comprobar si existen posibles inconvenientes para la movilidad.
Aunque los problemas detectados se concentran en algunas calles, el consistorio ha optado por aplicar la normativa a todo el casco urbano. Así, cualquier vecino que quiera colocar estos elementos decorativos deberá tramitar la autorización correspondiente. No obstante, el ayuntamiento ha avanzado que este permiso estará exento del pago de tasas.
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