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Aviso importante en Almoines: Se traslada el Centro de Salud a las Escoles Velles para reformar el actual consultorio con casi un millón de euros

El 15 de noviembre de este año es la fecha tope para ejecutar las obras del viejo inmueble de la calle Metge Antelo

Fachada del inmueble del consutorio médico de Almoines que va a ser reformado

Fachada del inmueble del consutorio médico de Almoines que va a ser reformado / Levante-EMV

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

El Ayuntamiento de Almoines comunica a sus vecinos y vecinas un importante cambio en materia de atención sanitaria. Se trata del traslado del Centro de Salud desde su actual ubicación en la calle Metge Antelo hasta el edificio de las Escoles Velles, en la calle Molí, que es la zona del polideportivo municipal.

El motivo no es otro que el de reforma integral del actual consultorio médico, totalmente obsoleto, en una actuación presupuestada en casi un millón de euros. El municipio cuenta con una subvención de 500.000 € de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana y el resto será sufragado con fondos económicos municipales.

El cambio se hará efectivo a partir del lunes, 27 de abril. Hasta ese día y durante todo el fin de semana, el vecindario que necesite asistencia deberá ir al Centro de Salud de Beniarjó.

Edificio de las Escoles Velles de Almoines donde se traslada provisionalmente el Centro de Salud

Edificio de las Escoles Velles de Almoines donde se traslada provisionalmente el Centro de Salud / Levante-EMV

Las obras de reforma del Centro de Salud durarán varios meses, fijándose como fecha límite el 15 de noviembre de este año. El edificio de las Escoles Velles está rehabilitado absolutamente y ahora ha sido acondicionado para ser sede de la atención sanitaria de manera provisional.

Población y equipo

La atención sanitaria en Almoines abarca a un censo de 2.600 habitantes con un equipo técnico formado por dos médicos, un servicio de pediatría, una enfermera y una persona de administración y recepción.

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Una inversión de esta magnitud solo es posible "gracias a una gestión económica responsable que nos ha permitido recuperar la tesorería municipal", ha indicado el alcalde, Joan Cardona.

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