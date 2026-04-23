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El Ayuntamiento da la enhorabuena al Club Rem Grau Gandia por sus éxitos nacionales

Tobias Valente, Leyre Sanjuan y Zoe Hurtado ganaron medallas en remoergómetro

Un momento de la recepción de las autoridades a los deportistas del Club Rem Grau Gandia

Un momento de la recepción de las autoridades a los deportistas del Club Rem Grau Gandia / Alex Oltra

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

Nueva recepción oficial del alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y el regidor delegado de Deportes, a deportistas destacados de la ciudad para darles la enhorabuena en nombre de la ciudad por sus éxitos.

En este caso han sido tres integrantes del Club Rem Grau Gandia por sus tres podios en el Campeonato de España de Remoergómetro. En concreto, se ha reconocido a Tobias Valente y Leyre Sanjuan, subcampeones de España, así como a Zoe Hurtado, que ha conseguido la medalla de bronce.

Trabajo constante

Prieto y Naveiro han puesto en valor no solo los resultados deportivos, sino también el trabajo constante de resistencia, fuerza y técnica del equipo, así como la transmisión de valores deportivos y la pasión con que los y las deportistas afrontan cada competición, factores clave en su progresión y éxito.

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Desde el club, con el coordinador al frente, destacan que estos resultados reflejan el trabajo constante de la cantera y el crecimiento deportivo del proyecto, que continúa consolidándose en competiciones nacionales.

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