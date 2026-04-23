Los bomberos de Gandia no se bajan del podio: se proclaman campeones del XVII Encuentro Interno de Excarcelación

El equipo de bomberos de Gandia es imbatible. Recientemente se han proclamado campeones de la 17ª edición del Encuentro Interno de Excarcelación del Consorcio de Bomberos de Valencia, una cita que se centra en los rescates en accidentes.

Durante este encuentro, trece equipos de excarcelación del Consorcio, formados por un mando, varios bomberos y un sanitario, han realizado maniobras de excarcelación que han sido valoradas y puntuadas por el jurado de la Asociación Profesional de Rescate en Accidentes de Tráfico (APRAT), de ámbito nacional. Con el podio ya decidido, los de Gandia se garantizan la plaza para la participación en el Encuentro Nacional de Rescate en Accidentes de Tráfico y Trauma. Además, los integrantes del Parque de Paterna, que ha alcanzado la segunda posición, logran la plaza para este encuentro que se celebrará en Madrid del 24 al 26 de junio.

El diputado de Medio Ambiente y presidente del Consorcio de Bomberos de Valencia, Avelino Mascarell, ha asistido a esta segunda jornada del encuentro donde, acompañado por el gerente del Consorcio Marcial Díaz, y el inspector jefe, Jorge Gil, ha visitado la zona de maniobras para seguir de cerca la participación de los cuatro equipos finalistas.

Según ha explicado Mascarell, “aquí han sido escenarios simulados, pero toda esa preparación y técnica se traslada posteriormente a las miles de situaciones reales que nuestros efectivos atienden en las carreteras valencianas: prepararse hoy es rescatar mejor mañana en una situación real”.

En este sentido, el presidente ha destacado la apuesta del Consorcio por un alto nivel de preparación de toda la plantilla en materia de rescate en accidentes, “que se refleja en el palmarés de premios nacionales e internacionales que tienen los equipos del Consorcio, y sobre todo, en los cientos de actuaciones por accidente que se atienden cada año, buscando la excelencia en cada atención a las víctimas”.

Noticias relacionadas

Cabe destacar que esta cita anual, promovida por el Consorcio a través de su Comité de Encuentros de Excarcelación, COMENEX, es también una oportunidad para el fomento de la transferencia de conocimientos, por lo que en esta edición se ha invitado a participar a tres servicios de bomberos de otros lugares, el Consorcio de Bomberos de Castellón, la Generalitat de Catalunya y los Bomberos del Ayuntamiento de Albacete. Los tres han podido participar en el evento y realizar sus propias maniobras, en un enriquecedor encuentro donde compartir experiencias en la materia.