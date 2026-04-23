Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VolkswagenCV-370El tiempoMestallaMercadonaApagón en Requena y Utiel
instagramlinkedin

La ciudad de Oliva se convierte en la capital del deporte inclusivo con la Supercup de Baloncesto y Pádel 2026

Más de un centenar de deportistas con discapacidad intelectual competirán del 24 al 26 de abril

Se trata de un evento que en su cuarta edición fusiona la competición con la convivencia y los valores sociales

Una imagen del evento que el año pasado se celebró en Tavernes de la Valldigna

Una imagen del evento que el año pasado se celebró en Tavernes de la Valldigna / Levante-EMV

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

La agencia de eventos deportivos QLSPORT presenta una nueva edición de la Supercup de Baloncesto y Pádel, un torneo referente en el calendario nacional diseñado específicamente para deportistas con discapacidad intelectual.

El evento, que se celebrará del 24 al 26 de abril, tendrá como epicentro las instalaciones deportivas de Oliva, congregando a equipos y deportistas de todo el territorio nacional. El año pasado se celebró en Tavernes de la Valldigna.

La competición deportiva arrancará el sábado 25 de abril y se desarrollará de forma intensiva en el Pabellón Oliva y las Pistas de Pádel de Oliva, donde se disputarán partidos desde las 9:00 hasta las 20:30 horas.

Trofeos y premios

El torneo concluirá el domingo 26 con la última jornada de encuentros y una ceremonia de entrega de trofeos y medallas para todos los participantes, reconociendo el esfuerzo y la superación por encima del marcador.

El impacto de la Supercup trasciende las canchas. El torneo fomenta el turismo deportivo inclusivo e incluye una agenda social con actividades que buscan la cohesión entre los participantes y el disfrute de las costas de la Safor.

Noticias relacionadas

Los aficionados y el turismo familiar que este evento arrastra también formarán parte del ambiente deportivo y llevarán a fomentar la afición y la pasión por el baloncesto y el pádel que dejará huella en las instalaciones de Oliva, dando así el lugar a las mismas como espacios deportivos inclusivos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Condiciones para entrar en Volkswagen Valencia: dos meses en China, doble pago por horas extras y turnos americanos
  2. El sector alimentario se prepara para los nuevos plásticos verdes
  3. El municipio menos poblado de la Safor incorporará un hotel de cuatro estrellas con 20 suites
  4. Giro brusco del tiempo en la Comunitat Valenciana: la Aemet activa la alerta amarilla por olas de tres metros, tormentas y desplome térmico
  5. Hay al menos 50 personas peleándose y con navajas': vuelven las peleas nocturnas a las puertas de una discoteca de Benimaclet
  6. Familia Royo lanza 4 promociones de viviendas en Valencia a precios asequibles
  7. La Diputación de Valencia abre al tráfico el eje principal de la carretera CV-370 entre Manises y Riba-roja
  8. La JCF anuncia que se revisará la Ofrenda, siendo tercer día o tercera sesión las alternativas si el censo se dispara

Descontento entre las Fallas de Tavernes de la Valldigna tras los premios de los 'llibrets': "Este desprestigio y menosprecio por parte de las instituciones no nos hará callar"

Los cuatro fusilados en Gandia ya identificados tenían entre 31 y 42 años: “Tras décadas de olvido, silencio y lucha, por fin podemos cerrar el círculo”

Los cuatro fusilados en Gandia ya identificados tenían entre 31 y 42 años: “Tras décadas de olvido, silencio y lucha, por fin podemos cerrar el círculo”

Rebajan de 15 a 2 años la petición de cárcel por abusar sexualmente de su pareja en la Safor

Rebajan de 15 a 2 años la petición de cárcel por abusar sexualmente de su pareja en la Safor

Los bomberos de Gandia no se bajan del podio: se proclaman campeones del XVII Encuentro Interno de Excarcelación

Los bomberos de Gandia no se bajan del podio: se proclaman campeones del XVII Encuentro Interno de Excarcelación

Los políticos de Gandia y Tavernes de la Valldigna también se suman al Día del Libro

Los políticos de Gandia y Tavernes de la Valldigna también se suman al Día del Libro

Más de 2.000 estudiantes y 16 centros educativos reivindican el Dia del Libro con una lectura colectiva en Gandia

Más de 2.000 estudiantes y 16 centros educativos reivindican el Dia del Libro con una lectura colectiva en Gandia

Gandia se llenará de cultura, arte y espectáculo este fin de semana con “La Primavera de les Arts”

Gandia se llenará de cultura, arte y espectáculo este fin de semana con “La Primavera de les Arts”

Gandia reivindica el Día de la Visibilidad Lésbica: "En esta ciudad todavía cuesta salir del armario si eres mujer"

Tracking Pixel Contents