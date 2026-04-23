La ciudad de Oliva se convierte en la capital del deporte inclusivo con la Supercup de Baloncesto y Pádel 2026
Más de un centenar de deportistas con discapacidad intelectual competirán del 24 al 26 de abril
Se trata de un evento que en su cuarta edición fusiona la competición con la convivencia y los valores sociales
La agencia de eventos deportivos QLSPORT presenta una nueva edición de la Supercup de Baloncesto y Pádel, un torneo referente en el calendario nacional diseñado específicamente para deportistas con discapacidad intelectual.
El evento, que se celebrará del 24 al 26 de abril, tendrá como epicentro las instalaciones deportivas de Oliva, congregando a equipos y deportistas de todo el territorio nacional. El año pasado se celebró en Tavernes de la Valldigna.
La competición deportiva arrancará el sábado 25 de abril y se desarrollará de forma intensiva en el Pabellón Oliva y las Pistas de Pádel de Oliva, donde se disputarán partidos desde las 9:00 hasta las 20:30 horas.
Trofeos y premios
El torneo concluirá el domingo 26 con la última jornada de encuentros y una ceremonia de entrega de trofeos y medallas para todos los participantes, reconociendo el esfuerzo y la superación por encima del marcador.
El impacto de la Supercup trasciende las canchas. El torneo fomenta el turismo deportivo inclusivo e incluye una agenda social con actividades que buscan la cohesión entre los participantes y el disfrute de las costas de la Safor.
Los aficionados y el turismo familiar que este evento arrastra también formarán parte del ambiente deportivo y llevarán a fomentar la afición y la pasión por el baloncesto y el pádel que dejará huella en las instalaciones de Oliva, dando así el lugar a las mismas como espacios deportivos inclusivos.
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