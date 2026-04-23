Descontento entre las Fallas de Tavernes de la Valldigna tras los premios de los 'llibrets': "Este desprestigio y menosprecio por parte de las instituciones no nos hará callar"

Aunque las seis fallas de Tavernes de la Valldigna han sido premiadas por la Generalitat Valenciana por el uso del valenciano en sus llibrets, el resultado no ha sido el esperado, por lo que algunas comisiones ya han expresado su descontento a través de sus canales oficiales.

La convocatoria de este año establecía que la falla podrá obtener hasta 20 puntos por la originalidad del formato del "llibret". En concreto, el criterio de “presentación y diseño” valora aspectos como la calidad de la edición, la composición tipográfica, la reproducción de imágenes, la calidad del papel, la impresión, la encuadernación y, finalmente, la innovación y originalidad en la maquetación y diseño del libro. La Federació de Falles Junta Local Fallera de Tavernes ya denunció hace unas semanas que la normativa introducía criterios que, en la práctica, responden más a parámetros económicos que culturales.

La falla Portal de la Valldigna, que ha obtenido el 26 º puesto, ha sido una de las primeras en pronunciarse. La comisión ha reivindicado que "con motivo del Día del Libro queremos poner en valor aquello que realmente importa".

Pese a la alegría por haber sido reconocidos con una subvención económica y tras conseguir la 26 ª posición, la falla recalca que "es un día para hablar del valenciano y los 'llibrets'". Añaden en el escrito: "Hoy no es día de hablar de facturas. Es día de hablar de lengua. Del trabajo y la dedicación de nuestros falleros y falleras. De la cultura que construimos entre todas y todos. Porque detrás de cada página hay esfuerzo, cariño e identidad. Seguimos haciendo cultura. Seguimos haciendo llibrets".

La falla La Dula también se ha mostrado crítica. La comisión ha obtenido el 69 º premio, pese a que el año pasado alcanzó el puesto 37. Lamentan que el Consell haya publicado hoy la resolución, "un día en el que se reivindica la lectura, las letras, la cultura y la lengua. Un día en el que los libros y las rosas inundan las calles y las llenan de color". "No deja de parecernos irónico que hoy, Día del Libro, sea la fecha escogida para publicar la resolución de los "premios" al uso y la promoción del valenciano en los 'llibrets' fallers. Unos "premios" que han valorado únicamente las facturas entregadas y han dejado de lado cualquier muestra de cariño hacia la literatura en nuestra lengua".

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Aprovechan el comunicado para poner en valor "el gran trabajo de todos los equipos de 'llibret' de todas las fallas del País Valencià". "Este desprestigio y menosprecio por parte de las instituciones no nos hará callar y seguiremos haciendo 'llibret' para promocionar nuestra cultura y nuestra fiesta".