La falla Sagrada Familia Corea de Gandia se alza con el mejor 'llibret' de la Comunitat Valenciana

La falla Sagrada Familia Corea de Gandia se ha alzado con el mejor 'llibret' de las Fallas 2026. "Crítica", como explicaba la comisión hace unas semanas, recoge la esencia de las fiestas josefinas. El monumento fallero y, por extensión, su "llibret", "prácticamente desde sus inicios han tenido su razón de ser en la crítica". "Porque podemos decir que una falla sin crítica no es falla, es silencio. “Crítica” habla de eso: de la crítica en todas sus vertientes", señalan desde la comisión.

Así, la obra fallera habla de "la sátira, de la reflexión, del espíritu inconformista que forma parte de nuestra fiesta y de nuestra identidad como pueblo. De la palabra como herramienta, como tradición y como cultura viva". En este caso, la Generalitat Valenciana destinará 5.000 euros tras obtener una puntuación de 91,58.

Pese a los cambios en esta última convocatoria, que provocaron una reacción conjunta por parte de las distintas juntas locales falleras y comisiones, la presencia de la Safor vuelve a ser notable. Un total de 18 de los 80 llibrets galardonados pertenecen a la comarca. En otras palabras, la Safor concentra el 23 % de los premios que reconocen el uso del valenciano en los "llibrets".

Gran presencia gandiense

Esta no es la única alegría que se han llevado las comisiones de Gandia en esta edición, ya que cuatro de los cinco primeros premios se concentran en la capital de la Safor. En este caso, las subvenciones oscilan entre los 4.500 euros y los 3.000 euros.

La comisión Roís de Corella se ha alzado con el segundo premio, mientras que la Vilanova y Màrtirs han obtenido el cuarto y quinto premio respectivamente.

Gandia ha sido una de las ciudades más agraciadas en esta convocatoria, según se recoge en en la resolución provisional en torno a las subvenciones destinadas a la promoción del uso del valenciano en el ámbito festivo, ya que concentra seis de los diez primeros premios. En este sentido, la falla Beniopa ha conseguido el séptimo puesto, mientras que el Parc Alqueria Nova el noveno.

Las seis comisiones de Tavernes de la Valldigna también han obtenido premio en esta convocatoria. La falla Portal de Valldigna ha sido la mejor situada al obtener el 26 º puesto, seguida de las fallas Cambro (56), Passeig (59), Prado (60), La Dula (69) y La Via (71).

En Oliva han sido dos las comisiones premiadas. Concretamente, la falla Sant Francesc se ha alzado con el 39 º puesto, mientras que la falla Institut, con el 65 º.

Las Juntas Locales Falleras de varios municipios elaboraron un comunicado conjunto para defender las tradicionales "llibrets" tras la reciente resolución publicada por la Generalitat Valenciana. Según el colectivo, esta resolución introduce criterios que, en la práctica, responden más a parámetros económicos que culturales, lo que ha generado preocupación entre las comisiones falleras.

La resolución establecía que la falla podrá obtener hasta 20 puntos por la originalidad del formato del "llibret". En concreto, el criterio de “presentación y diseño” valora aspectos como la calidad de la edición, la composición tipográfica, la reproducción de imágenes, la calidad del papel, la impresión, la encuadernación y, finalmente, la innovación y originalidad en la maquetación y diseño del libro.

Listado de los llibrets en la Safor

1. Falla Sagrada Familia Corea Gandia

2. Falla Rois de Corella Gandia

4.Falla Vilanova Gandia

5. Falla Màrtirs Gandia

7. Falla Beniopa Gandia

9. Falla Parc Alqueria Nova Gandia

16. Falla Mosquit Gandia

19. Falla Carrer Major i Passeig Gandia

23. Falla Plaça Prado Gandia

26. Falla Portal de Valldigna de Tavernes de la Valldigna

39. Falla Sant Francesc Oliva

56. Falla Cambro de Tavernes de la Valldigna

57. Falla Grau de Gandia

59. Falla Passeig de Tavernes de la Valldigna

60. Falla Prado de Tavernes de la Valldigna

65. Falla Institut de Oliva

69. Falla La Dula de Tavernes de la Valldigna

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71. Falla La Via de Tavernes de la Valldigna