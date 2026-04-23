Fiebre lectora en Gandia: "Hoy, 23 de abril, todos los libros son para regalar a un ser querido"
La gente acude en masa a las librerías para adquirir un ejemplar con motivo del Día del Libro
La música de ZOO suena en Ambra Llibres de Gandia. El establecimiento está lleno a rebosar con gente comprando uno o dos o tres ejemplares. No es para menos. Es jueves, 23 de abril, Día del Libro.
"En un día como hoy, todos los libros son para regalar. O bien a la pareja o a un familiar, en definitiva, todos son para hacer un regalo a un ser querido" apunta Pili, trabajadora de Ambra Llibres, mientras ordena ejemplares en la trastienda.
En paralelo a Pili, una cola de clientes que parece no terminar. Gente de todas las edades que sostiene uno, dos o tres libros en sus manos mientras aguardan su turno para pasar por caja. En el mostrador de cobro está María, la propietaria, junto a una dependienta. El ambiente es propicio. A la clientela se le ve como satisfecha por consumir cultura en un día tan señalado. Mujeres y hombres eligen los títulos.
Para todos los gustos
Hay quienes prefieren libros de escritores ya consolidados como Fernando Aramburu ("Maite") y otros que optan por descubrir autores como Alexandre Escrivà, de Tavernes de la Valldigna, con su obra ("El último caso de William Parker").
También hay otras alternativas: "He cogido uno de aventuras para mi nieto", comenta un cliente en la cola. Otra apuesta por un libro de filosofía "porque todo en la vida lo es".
Pero el denominador común en el establecimiento de la avenida d'Alacant de Gandia es: "Este libro lo he comprado para mi hijo y este otro para mi pareja", es decir, para regalar a un ser querido.
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