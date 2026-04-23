Fiebre lectora en Gandia: "Hoy, 23 de abril, todos los libros son para regalar a un ser querido"

La música de ZOO suena en Ambra Llibres de Gandia. El establecimiento está lleno a rebosar con gente comprando uno o dos o tres ejemplares. No es para menos. Es jueves, 23 de abril, Día del Libro.

"En un día como hoy, todos los libros son para regalar. O bien a la pareja o a un familiar, en definitiva, todos son para hacer un regalo a un ser querido" apunta Pili, trabajadora de Ambra Llibres, mientras ordena ejemplares en la trastienda.

En paralelo a Pili, una cola de clientes que parece no terminar. Gente de todas las edades que sostiene uno, dos o tres libros en sus manos mientras aguardan su turno para pasar por caja. En el mostrador de cobro está María, la propietaria, junto a una dependienta. El ambiente es propicio. A la clientela se le ve como satisfecha por consumir cultura en un día tan señalado. Mujeres y hombres eligen los títulos.

El establecimiento de la avenida d'Alacant, lleno, a media mañana de este 23 de abril / Salva Talens Carbó

Para todos los gustos

Hay quienes prefieren libros de escritores ya consolidados como Fernando Aramburu ("Maite") y otros que optan por descubrir autores como Alexandre Escrivà, de Tavernes de la Valldigna, con su obra ("El último caso de William Parker").

También hay otras alternativas: "He cogido uno de aventuras para mi nieto", comenta un cliente en la cola. Otra apuesta por un libro de filosofía "porque todo en la vida lo es".

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Pero el denominador común en el establecimiento de la avenida d'Alacant de Gandia es: "Este libro lo he comprado para mi hijo y este otro para mi pareja", es decir, para regalar a un ser querido.