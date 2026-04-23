Gandia felicita a la futbolista campeona de España Danna Valentina Climent Sandoval

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y el regidor delegado de Deportes, Jesús Naveiro, han felicitado, en nombre de la ciudad, a Danna Valentina Climent Sandoval, futbolista del CF Gandia que recientemente ha conseguido proclamarse campeona de España sub14 con la Selección de la Comunitat Valenciana, después de ganar por 5 a 0 ante la selección catalana en la final.

Ejemplo a seguir

La jugadora, que ha estado acompañada del presidente del CF Gandia, Sergio González, y de su familia ha explicado la experiencia a los representantes municipales, mientras que Prieto y Naveiro la han animado a continuar en esta línea y a seguir trabajando por el deporte femenino, puesto que es un ejemplo, siendo tan joven, para todas las deportistas gandienses que querrían seguir su camino.