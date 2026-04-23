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Gandia felicita a la futbolista campeona de España Danna Valentina Climent Sandoval

La jugadora del CF Gandia ha estado acompañada en la recepción por el presidente del club

La futbolista, en el centro, con las autoridades, familiares y dirigentes y técnicos del CF Gandia

La futbolista, en el centro, con las autoridades, familiares y dirigentes y técnicos del CF Gandia / Alex Oltra

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y el regidor delegado de Deportes, Jesús Naveiro, han felicitado, en nombre de la ciudad, a Danna Valentina Climent Sandoval, futbolista del CF Gandia que recientemente ha conseguido proclamarse campeona de España sub14 con la Selección de la Comunitat Valenciana, después de ganar por 5 a 0 ante la selección catalana en la final.

Ejemplo a seguir

La jugadora, que ha estado acompañada del presidente del CF Gandia, Sergio González, y de su familia ha explicado la experiencia a los representantes municipales, mientras que Prieto y Naveiro la han animado a continuar en esta línea y a seguir trabajando por el deporte femenino, puesto que es un ejemplo, siendo tan joven, para todas las deportistas gandienses que querrían seguir su camino.

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