Gandia se llenará de cultura, arte y espectáculo este fin de semana con “La Primavera de les Arts”

Gandia acogerá este fin de semana, 25 y 26 de abril, la iniciativa cultural “La Primavera de les Arts”, organizada por el Departamento de Cultura, con una programación diversa que transformará los espacios públicos de la ciudad en escenarios abiertos a distintas disciplinas artísticas.

Durante las dos jornadas, el centro histórico se convertirá en un punto de encuentro con el circo, la danza y el teatro de calle con el fin de acercar estas propuestas a la ciudadanía y a los visitantes que se encuentren en la ciudad. El objetivo de esta iniciativa es dinamizar el entorno urbano, reforzar la oferta cultural de Gandia y consolidarla como un destino atractivo durante todo el año.

El sábado, la programación se llevará a cabo en la plaza Mayor y la plaza de la Vila, con espectáculos de compañías especializadas en circo contemporáneo y artes escénicas. Entre las propuestas destacan instalaciones inmersivas, números acrobáticos, danza contemporánea y espectáculos de clown dirigidos a un público familiar y general.

El domingo, la plaza de la Escuela Pia acogerá “La Primavera que dansa”, una muestra conjunta de las academias de danza de la ciudad –Dance Room, Escola Taller de Dansa Sonsoles Borja, Escola de Dansa Rapsòdia y Power Dance Studio–, con motivo de la conmemoración del Dia Internacional de la Danza, que se celebrará el próximo 29 de abril.

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