Hito histórico en Tavernes de la Valldigna: Las patinadoras Vega Escrihuela Gil y Gala Peris Grau competirán en la Copa del Mundo

Vega Escrihuela Gil y Gala Peris Grau han sido seleccionadas por la Real Federación Española de Patinaje para participar en la Copa del Mundo de patinaje artístico que se celebra en Garmisch (Alemania) del 8 al 10 de mayo.

Se trata de dos patinadoras del Club Patinatge Tavernes de la Valldigna que, en esta ocasión, competirán en la modalidad de Danza, continuando así su crecimiento dentro de esta disciplina.

Para el Club Patinatge Tavernes de la Valldigna se trata de un hecho histórico: "No es un logro más sino un antes y un después en la historia de nuestro club. Es un orgullo compartido que nos hace crecer como equipo y como familia", destacan.

La entrenadora

Vega Escrihuela y Gala Peris, a quienes entrena y dirige la técnica Carolina Marchante, partirán hacia Alemania el día 8 de mayo y competirán el día 10. La competición se retransmitirá en directo.

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Desde el club de patinaje de la localidad vallera les envían toda la fuerza para que disfruten al máximo de esta experiencia y pueden dejan muy alto a la entidad y a toda Tavernes de la Valldigna.