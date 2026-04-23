El IES Veles e Vents de Gandia se moviliza por la posible supresión de un ciclo formativo implantado desde hace más de 20 años

La comunidad educativa del IES Veles e Vents, en el Grau de Gandia, ha iniciado una movilización ante la posible supresión por parte de la Conselleria de Educación del ciclo formativo de grado superior de Animación Sociocultural y Turística, más conocido por su abreviatura, Tasoct.

La noticia ha caído como una losa entre la comunidad educativa, ya que estos estudios llevan arraigados en el instituto del Grau hace 22 años, gozan de una buena inserción laboral y siguen teniendo una matrícula aceptable. Este curso son 22 alumnos, entre primero y segundo, pero va fluctuando en función de la coyuntura.

Por ello, el alumnado del curso, con el apoyo del profesorado, ha iniciado ya una campaña con un doble objetivo. En primer lugar, exigir a la Conselleria de Educación que reconsidere su postura y no suprima el ciclo, pero también concienciar a la sociedad sobre la importancia de este perfil profesional.

Por ahora los alumnos se están centrando en poner cartelería y subir contenidos a redes sociales ("serveis.socioculturals.veles" en Instagram) o enviar mensajes por Whats App, pero no descartan hacer alguna acción de protesta la semana que viene, coincidiendo con las jornadas de puertas abiertas del instituto. "Formamos a personas que cuidan personas, el Tasoct da voz, crea comunidad y transforma realidades, sin él la sociedad sería más fría", apuntan en la campaña.

Protesta de profesores contra los recortes y por el valenciano. / Levante-EMV

En la Safor sólo se imparte el grado de Tasoct en este instituto de Gandia. Si desapareciera la alternativa para los alumnos sería ir a València, Alicante o Alcoi. Pero también podría implicar el despido de algún profesor. Actualmente hay una decena de docentes vinculados a estos estudios.

Los profesores, por otro lado, también están protestando cada jueves dentro del movimiento de las "camisetas verdes", y se sumarán a la huelga indefinida de docentes de mayo.

Desde el instituto explican que el Tasoct, con independencia de la matrícula, está muy demandado por empresas y por entidades públicas y tiene mucha empleabilidad. Son profesionales que trabajan en instituciones públicas, en hoteles y otros centros turísticos como animadores, o en residencias de mayores, donde están obligados a tenerlos.

En una comarca tan turística y a la vez tan envejecida, los "tasoct" hacen un papel fundamental, por lo que en el instituto no entienden por qué este ciclo debe desaparecer. Al instituto llegan constantemente ofertas de trabajo y de prácticas laborales para los alumnos.

Profesión vocacional

Beatrice Isabel Mocanu, de 20 años, es una de las alumnas. Estudia el segundo curso y está haciendo prácticas en un centro de salud mental. Señala que es una profesión "muy vocacional" pero a la vez "muy desconocida y estigmatizada", a pesar de que "trabajamos para hacer felices a las personas y cumplimos una función social".

Pone como ejemplo las actividades con la gente mayor, donde un baile, por simple que parezca, les estimula la motricidad y las habilidades sociales y cognitivas, o con los jóvenes a través de los espacios juveniles de los ayuntamientoso de la Mancomunitat de Municipis de la Safor. Asegura que hay alumnos interesados en matricularse el año que viene.

Por otra parte, mientras en Gandia se suprimen ciclos formativos sigue estancado el proyecto del Centro Integrado de Formación Profesional Dual, que se construiría en el sector Beniopa-Passeig. En el mejor de los casos podría ser una realidad dentro de unos cinco años.