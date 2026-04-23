Lourdes Boïgues regresa a la Valldigna con "Revoltats pel destí": "Ese sentimiento de añoranza es el que me impulsa a escribir sobre este territorio"

La escritora de Simat de la Valldigna Lourdes Boïgues regresa a su querida Valldigna en su nueva obra Revoltats pel destí (Edicions del Sud), que se presenta hoy de forma oficial en la Casa Maians de Oliva. Aunque sale a la venta esta misma jornada, la novela ya ha sido galardonada con el II Premi de Novel·la Històrica «Cavall Bernat» de Oliva. “Cada premio que recibo es como volver a aquella niña que abría los juguetes el día de Reyes. Es un reconocimiento a todo el trabajo que hay detrás”, señala.

La novela, fruto de un amplio proceso de documentación, se adentra en el bandolerismo valenciano del siglo XIX. Boïgues reconstruye la historia de una cuadrilla que operó en la Valldigna a mediados de esa centuria. Los bandoleros Tudó, Cataplau, Ferrús, Punyalet y el Bessó, sin escrúpulos a la hora de elegir a sus víctimas y hacerse con el botín, siembran el miedo entre los vecinos de la Valldigna y de los municipios cercanos a lo largo de sus páginas.

Los personajes femeninos también adquieren un papel fundamental en la obra, con figuras como Bernarda Solanes, que arriesga su vida en busca de libertad, o María Vicenta Sabater, que lo abandona todo por un sueño.

La autora, pese a su vinculación con la Valldigna, reside desde hace unos años en València. Precisamente, la nostalgia por su tierra es lo que la ha llevado a ambientar parte de su obra en este entorno. “Hace muchos años que no vivo aquí. Ese sentimiento de añoranza es el que me impulsa a situar en este lugar algunas de mis novelas”, explica. Y añade que se trata, en cierto modo, de “un homenaje a mi tierra, porque soy quien soy gracias a la Valldigna”.

Boïgues siempre ha mostrado interés por el bandolerismo. La lectura de L’últim roder, de Josep Franco, fue el punto de partida que la animó a profundizar en este tema. “No había muchas obras sobre esa época. Empecé a investigar a partir de dos bandoleros de Tavernes y nació el libro, que es una mezcla de lo poco que descubrí sobre ellos con la ficción”, afirma.

Reconoce, no obstante, que este tipo de novelas requiere un largo trabajo previo: “Hay que dedicar mucho tiempo a documentarse”. En su caso, ha recurrido a libros, hemerotecas y estudios sobre indumentaria o rutas de montaña, ya que la trama transcurre en entornos rurales. Según confiesa, la fase de documentación ha sido la más compleja, aunque asegura que “escribo con fluidez”.

La obra destaca por una estructura clara, un estilo ágil y una equilibrada combinación de realidad y ficción con el objetivo de recrear el pasado con rigor histórico mediante una narración sólida, dinámica y accesible.

Mercado literario

Boïgues también reflexiona sobre el momento actual del mundo literario. Considera que existe una oferta muy amplia, aunque, en su opinión, “no siempre hay un filtro de calidad” y subraya el papel de los premios como referencia para valorar las obras.

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Aunque reconoce que “la gente ya no lee tanto”, defiende la importancia de la lectura profunda frente a la inmediatez. “Se busca lo rápido y ya no se entra en los libros con calma. Yo siempre digo que prefiero pocos, pero buenos”, concluye.