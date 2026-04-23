Gandia reivindica el Día de la Visibilidad Lésbica: "En esta ciudad todavía cuesta salir del armario si eres mujer"

Raquel López (49 años) y Mireia Domínguez (32) pertenecen a una generación a la que todavía le cuesta salir del armario en ciudades de tamaño medio como Gandia. Por eso tiene doble mérito que hayan optado por ser visibles como lesbianas, aunque las dos se identifican mejor con la bisexualidad.

Ambas son activistas en el movimiento LGTBI; en el caso de Raquel en Independence Gay, y Mireia milita en el CLGS. Reconocen que en sus respectivos colectivos locales, aunque se sienten integradas, la presencia de mujeres es una asignatura pendiente. En el caso de CLGS, con más de 20 años de historia, desde el principio hubo chicas, e incluso llegó a tener una coordinadora, pero a lo largo de este tiempo ha habido altibajos, y a día de hoy siguen faltando socias y voluntarias, porque los chicos son la mayoría.

Las dos atienden a Levante-EMV tras celebrar, este jueves a mediodía, en la plaza Major de Gandia, el acto institucional con motivo del Día de la Visibilidad Lésbica, que en realidad se conmemorará este domingo, 26 de abril. La instauración de este día fue impulsada en España por el propio colectivo. Así se decidió en un Consejo Federal de la FELGTB en el año 2008.

Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Josep Camacho

Es una jornada de concienciación y reivindicación, ya que las mujeres lesbianas aún son discriminadas por ser mujeres y por ser lesbianas.

En el caso de Gandia sucede algo que no es propio de las lesbianas, pero también les afecta. Si bien las generaciones más jóvenes en su mayor parte no tienen problemas en reconocerse como LGTBI y exteriorizarlo, las personas con más de 30 o 40 años siguen ocultando su orientación sexual en todos los ámbitos de la ciudad.

Por eso se sienten más libres en la capital, València, que en Gandia. "Aquí no hay espacios públicos para relacionarse con otras lesbianas, incluso los locales de ocio como el Joker tuvieron que cerrar porque la gente prefería salir por València", apunta Raquel. "En este aspecto en Gandia sigue habiendo prejuicios, como si fuera un pueblo", añade Mireia.

Acto institucional este mediodía en la plaza Major. / Àlex Oltra

Raquel y Mireia también están fuera del armario en familia y en el trabajo. En el caso de Raquel tuvo su primera pareja, chica, a los 16 años, por lo que a su familia se lo dijo hace muchos años. Mireia tanteó primero el terreno, preguntando a su madre qué pasaría si algún día tuviera una novia y también lo tuvo relativamente fácil. Pero en ambos casos sus familiares se empeñaron, erróneamente, en que sólo iba a ser "una etapa de su vida".

Feminismo

En el trabajo ha habido más hostilidades. Raquel es diseñadora gráfica y Mireia promotora de igualdad. "En mis trabajos anteriores lo he dicho sólo si ha surgido el tema, si no, no, porque he notado que muchos pensaban que era una viciosa", denuncia Raquel. Mireia no lo ha escondido porque tiene un ambiente laboral respetuoso con la diversidad.

Por otra parte, aseguran que también se sienten cómodas entre las feministas, al menos cuando han participado en actos de la Xarxa Feminista de la Safor-Valldigna. En estos círculos a Mireia le extraña que apenas haya lesbianas visibles: "Pensaba que habría más, pero la mayoría son mujeres casadas con hijos", comenta.

En cualquier caso, ellas seguirán haciendo desde su ciudad pedagogía y activismo, y enarbolando la bandera de las lesbianas, integrada también bajo el paraguas del símbolo arcoíris.