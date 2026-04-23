Martí Crespo desgrana en Oliva los vínculos entre la Corona de Aragón y Gibraltar

El periodista catalán Martí Crespo explicó en Oliva los vínculos de la antigua Corona de Aragón con la toma de Gibraltar y algunos detalles relacionados con personajes valencianos que tuvieron relación con el peñón en el seno de la conferencia titulada “Gibraltar, un espill força inesperat de la nostra història” celebrada el pasado viernes ante unas cien personas en la sala de conferencias de la Casa Maians, organizada por la Associació Cultural Centelles Riusech.

Martí Crespo reseñó que además del ilustrado olivense Gabriel Ciscar, que pasó los últimos días de su vida en el peñón con el apoyo del duque de Wellington, hubo otro olivense, Miquel Vallés, del que se tiene constancia de su presencia en el mismo en 1671.

Recordó de la captura austracista de Gibraltar en agosto de 1704 con la participación de 350 catalanes al frente de los cuales figuraba el príncipe Jordi de Hessen-Darmstadt y la importancia que tuvo también el valenciano Basset en la toma del peñón.

Una de las anécdotas que puso sobre la mesa es la del origen de la Catalan Bay, la playa de los catalanes, que podría tener relación con antiguos asentamientos y también la relación que tuvieron los hermanos Ferrer de la Pobla del Duc, que vivieron unos años en el peñón.

El portal web "Gibaltar.cat", activado el verano de 2021, quiere ser un repositorio de toda la investigación sobre los vínculos entre la antigua Corona de Aragón y Gibraltar que como periodista, lingüista e investigador el propio Martí Crespo (Barcelona, 1972), ha llevado a cabo estas últimas décadas. La intención principal es destacar la aportación de catalanes, baleares y valencianos a la historia de Gibraltar y, especialmente, a la formación de la identidad "llanita" actual.

Martí Crespo empezó a investigar en el año 2000 todo tipo de aspectos históricos, culturales, sociales y políticos fruto de la relación entre estos dos territorios de la península Ibérica, algunos de los cuales se han convertido en artículos, reportajes y comunicaciones en congresos. De esta investigación también salió el libro "Els ‘minorkeens’ de Gibraltar" (Pamsa, 2018), centrado específicamente en la comunidad menorquina establecida desde el siglo XVIII en Gibraltar.