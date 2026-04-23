Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VolkswagenCV-370El tiempoMestallaMercadonaApagón en Requena y Utiel
instagramlinkedin

Martí Crespo desgrana en Oliva los vínculos entre la Corona de Aragón y Gibraltar

El periodista catalán recuerda en una conferencia que el ilustrado olivense Gabriel Ciscar pasó los últimos días de su vida en el peñón con el apoyo del duque de Wellington

Un momento de la conferencia.

Un momento de la conferencia. / Levante-EMV

Miquel Font

Oliva

El periodista catalán Martí Crespo explicó en Oliva los vínculos de la antigua Corona de Aragón con la toma de Gibraltar y algunos detalles relacionados con personajes valencianos que tuvieron relación con el peñón en el seno de la conferencia titulada “Gibraltar, un espill força inesperat de la nostra història” celebrada el pasado viernes ante unas cien personas en la sala de conferencias de la Casa Maians, organizada por la Associació Cultural Centelles Riusech.

Martí Crespo reseñó que además del ilustrado olivense Gabriel Ciscar, que pasó los últimos días de su vida en el peñón con el apoyo del duque de Wellington, hubo otro olivense, Miquel Vallés, del que se tiene constancia de su presencia en el mismo en 1671.

Recordó de la captura austracista de Gibraltar en agosto de 1704 con la participación de 350 catalanes al frente de los cuales figuraba el príncipe Jordi de Hessen-Darmstadt y la importancia que tuvo también el valenciano Basset en la toma del peñón.

Una de las anécdotas que puso sobre la mesa es la del origen de la Catalan Bay, la playa de los catalanes, que podría tener relación con antiguos asentamientos y también la relación que tuvieron los hermanos Ferrer de la Pobla del Duc, que vivieron unos años en el peñón.

El portal web "Gibaltar.cat", activado el verano de 2021, quiere ser un repositorio de toda la investigación sobre los vínculos entre la antigua Corona de Aragón y Gibraltar que como periodista, lingüista e investigador el propio Martí Crespo (Barcelona, 1972), ha llevado a cabo estas últimas décadas. La intención principal es destacar la aportación de catalanes, baleares y valencianos a la historia de Gibraltar y, especialmente, a la formación de la identidad "llanita" actual.

Noticias relacionadas y más

Martí Crespo empezó a investigar en el año 2000 todo tipo de aspectos históricos, culturales, sociales y políticos fruto de la relación entre estos dos territorios de la península Ibérica, algunos de los cuales se han convertido en artículos, reportajes y comunicaciones en congresos. De esta investigación también salió el libro "Els ‘minorkeens’ de Gibraltar" (Pamsa, 2018), centrado específicamente en la comunidad menorquina establecida desde el siglo XVIII en Gibraltar.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Condiciones para entrar en Volkswagen Valencia: dos meses en China, doble pago por horas extras y turnos americanos
  2. El sector alimentario se prepara para los nuevos plásticos verdes
  3. El municipio menos poblado de la Safor incorporará un hotel de cuatro estrellas con 20 suites
  4. Giro brusco del tiempo en la Comunitat Valenciana: la Aemet activa la alerta amarilla por olas de tres metros, tormentas y desplome térmico
  5. Hay al menos 50 personas peleándose y con navajas': vuelven las peleas nocturnas a las puertas de una discoteca de Benimaclet
  6. Familia Royo lanza 4 promociones de viviendas en Valencia a precios asequibles
  7. La Diputación de Valencia abre al tráfico el eje principal de la carretera CV-370 entre Manises y Riba-roja
  8. La JCF anuncia que se revisará la Ofrenda, siendo tercer día o tercera sesión las alternativas si el censo se dispara

Descontento entre las Fallas de Tavernes de la Valldigna tras los premios de los 'llibrets': "Este desprestigio y menosprecio por parte de las instituciones no nos hará callar"

Los cuatro fusilados en Gandia ya identificados tenían entre 31 y 42 años: “Tras décadas de olvido, silencio y lucha, por fin podemos cerrar el círculo”

Los cuatro fusilados en Gandia ya identificados tenían entre 31 y 42 años: “Tras décadas de olvido, silencio y lucha, por fin podemos cerrar el círculo”

Rebajan de 15 a 2 años la petición de cárcel por abusar sexualmente de su pareja en la Safor

Rebajan de 15 a 2 años la petición de cárcel por abusar sexualmente de su pareja en la Safor

Los bomberos de Gandia no se bajan del podio: se proclaman campeones del XVII Encuentro Interno de Excarcelación

Los bomberos de Gandia no se bajan del podio: se proclaman campeones del XVII Encuentro Interno de Excarcelación

Los políticos de Gandia y Tavernes de la Valldigna también se suman al Día del Libro

Los políticos de Gandia y Tavernes de la Valldigna también se suman al Día del Libro

Más de 2.000 estudiantes y 16 centros educativos reivindican el Dia del Libro con una lectura colectiva en Gandia

Más de 2.000 estudiantes y 16 centros educativos reivindican el Dia del Libro con una lectura colectiva en Gandia

Gandia se llenará de cultura, arte y espectáculo este fin de semana con “La Primavera de les Arts”

Gandia se llenará de cultura, arte y espectáculo este fin de semana con “La Primavera de les Arts”

Gandia reivindica el Día de la Visibilidad Lésbica: "En esta ciudad todavía cuesta salir del armario si eres mujer"

Tracking Pixel Contents