Vaivén
Los políticos de Gandia y Tavernes de la Valldigna también se suman al Día del Libro
Víctor Soler, Lara Romero y Eva Palomares reivindican la importancia de la lectura en el 23 de abril
La alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, y los portavoces de la oposición en Gandia y en la localidad vallera, los populares Víctor Soler y Eva Palomares, no han dejado escapar la oportunidad de reivindicar la cultura en una jornada tan señalada como el del 23 de abril, Día del Libro.
Lara Romero ha colgado un video en el que se ve cómo le regalan el libro "Los tres mundos", de Santiago Posteguillo, con dedicatoria incluida de su amiga, Pilar Mayans.
Su principal oponente política, Eva Palomares, ha escrito en sus redes un pequeño texto en el que afirma que los libros son ventanas al mundo, que abren la mente y hacen crecer la imaginación, deseando a todos un feliz Día de Sant Jordi y del Libro.
Recomendación
El líder del PP en Gandia, Víctor Soler, asegura en sus canales de comunicación que "me gustan los libros porque tienen dos grandes funciones: hacerme pensar o hacerme dejar de pensar. De los libros he sacado algunas de las mejores cosas de la vida: entretenimiento, pero también aprendizaje. Todavía recuerdo aquellos que nos recomendaban en el colegio desde muy pequeños, y también los que elegimos por nuestra cuenta y acaban acompañándonos siempre, como me pasa con "El guardián entre el centeno".
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