Primer gran reto del año: El BoxSafor Club Gandia disputa el Campeonato de España de kick boxing
La competición que tiene lugar en La Nucia arranca este jueves y se prolonga hasta el domingo
Primer gran reto de 2026 para el BoxSafor Club Gandia con su participación en el Campeonato de España Senior de kick boxing, competición que se disputa en la localidad de La Nucia desde este jueves, día 23, hasta el domingo, 26 de abril.
Los deportistas del club gandiense competirán en las modalidades de Tatami Sport y Ring Sport, así como en esta última especialidad en categoría júnior. La delegación del BoxSafor Club está formada por Margarita Shtal, Agueda Bosch, la júnior Andrea Martínez y el internacional Borja Moreno.
También el técnico
Participarán en la prueba nacional en las distintas modalidades de Tatami Sport (Light Contact y Kick Light) excepto Martínez que debutará como young junior (15 y 16 años) en la modalidad de Low Kick (Ring Sport) en - 52 kg.
Las deportistas de La Safor junto con Moreno afrontan esta competición con el objetivo de poder subir o, al menos, pelear por el podio.
El entrenador y director técnico del BoxSafor Club Gandia, José A. Núñez, acude al Campeonato de España en calidad de seleccionador autonómico de Castilla La Mancha.
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