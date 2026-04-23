Socialistas de Gandia reclama a la Generalitat Valenciana los 10 millones de euros pendientes para la ciudad
El Grupo Municipal Socialista considera que “inadmisible” que la ciudad financie con recursos propios proyectos que no son de su competencia
Ainhoa Ferrando
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gandia ha presentado un manifiesto que se debatirá en el próximo pleno ordinario convocado para este viernes 24 de abril, al que se ha adherido el grupo Compromís Més Gandia. La causa se basa en requerir aquellos impagos pendientes de la Generalitat Valenciana con la ciudad de la Safor, pues el Consejo de Pérez Llorca mantiene una deuda que asciende a diez millones de euros.
Aproximadamente, hay seis millones pendientes de pago que corresponden a actuaciones financiadas inicialmente por el consistorio. Se trata de iniciativas incluidas en el Pla Edificant o las obras del nuevo Palacio de Justicia, que ya están ejecutadas y pagadas por el ayuntamiento, pero que la Generalitat aún no ha reconocido ni abonado.
Los socialistas consideran que es “inadmisible” que la ciudad asuma con recursos propios proyectos que no son de su competencia y remarcan que Gandia “Ha perdido más de 4 millones de euros en ayudas desde que la Generalitat Valenciana está en manos del PP, una cantidad que antes sí que se recibía con el Consell del Botànic”.
Según señalan desde la formación, se trata de recortes en programas de empleo o en subvenciones para el sector turístico, entre otros. Salvador Gregori, concejal de Hacienda, ha explicado que la Generalitat no cumple con la ciudad: “Si anticipamos el dinero de la ejecución de estas obras, no es de recibo que tarde una eternidad para devolverlos”. Ha subrayado que los ciudadanos de Gandia no merecen ser despreciados. Además, los socialistas se han dirigido al PP de Gandia y han señalado que “mira hacia otro lado”. “Los populares se niegan a exigir a Pérez Llorca los impagos, simplemente por ser el presidente del partido”, concluyen.
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