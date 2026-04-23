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Tavernes de la Valldigna sube al podio en el Nacional de rugby con dos jugadoras de la selección valenciana

Adriana Ferrandis García y Demelsa Alberola Nicasi forman parte del combinado autonómico que se clasifica tercero

Las dos jugadoras de Tavernes de la Valldigna, terceras clasificadas de España con la selección valenciana

Las dos jugadoras de Tavernes de la Valldigna, terceras clasificadas de España con la selección valenciana / Levante-EMV

Pepe Juan

Tavernes de la Valldigna

Cataluña se alzó con el título del Campeonato de España de Rugby de Selecciones Autonómicas (CESA) M15 Femenino tras imponerse en una competición disputada este fin de semana en el campo de Las Leonas, en Madrid.

El conjunto catalán firmó un torneo sólido, terminando en primera posición por delante de Madrid, que finalizó segunda, y de la Comunitat Valenciana, tercera clasificada.

Andalucía concluyó en cuarta posición, mientras que Castilla y León fue quinta y País Vasco cerró la clasificación en sexto lugar en un campeonato marcado por el formato de liga a una vuelta, sin eliminatorias, en el que cada encuentro resultó decisivo.

Intenso campeonato

Durante dos jornadas de alta intensidad, con partidos de corta duración y escaso margen de recuperación, la regularidad fue clave para decidir el título en una categoría que volvió a evidenciar el crecimiento del rugby femenino de base en España.

En la selección de la Comunitat Valenciana cabe destacar la participación de las jugadoras de Tavernes de la Valldigna y del club vallero, Demelsa Alberola y Adriana Ferrandis.

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Estas mismas jugadoras son integrantes del equipo Club Rugby Inter Alpesa que debe disputar ante el Torrevieja las semifinales de la Comunitat Valenciana con el premio de alcanzar la final en caso de victoria.

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