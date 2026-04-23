El tejido empresarial de Gandia muestra resiliencia y se acerca a cifras previas a la pandemia

El tejido empresarial de Gandia muestra capacidad de recuperación y ya se acerca a los niveles de antes de la pandemia, pero continúa siendo vulnerable en las empresas de servicios y en las de menor dimensión. Esta es la principal conclusión de un estudio sobre la economía comarcal publicado por la Càtedra de Pensament Territorial Joan Noguera en su último boletín trimestral.

El citado informe también constata que Gandia mantiene el liderazgo empresarial en la comarca. Así, casi la mitad de las empresas de la Safor inscritas en la Seguridad Social, el 48%, está en Gandia, según datos del último trimestre de 2025.

El número de empresas informa sobre la capacidad productiva, la diversificación sectorial, la generación potencial de ocupación y el dinamismo económico local. La estadística utilizada es la del Portal Estadístico de la Comunitat Valenciana, que recoge las empresas con al menos una relación laboral que genera la obligación de cotizar.

A lo largo de 2025, el número de empresas en Gandia osciló entre 2.347 en el primer trimestre, 2.430 en el segundo,2.378 en el tercero y 2.354 en el cuarto. La media anual se situó en 2.377. Esta variación responde, en parte, a factores estacionales.

Por su composición las empresas basadas en personas físicas fueron 835 empresas, representando alrededor del 35% del total. Son negocios de menor dimensión o vinculados al autoempleo. Las de personas jurídicas se mantienen en niveles más elevados y estables, con una media de 1.542, lo que supone aproximadamente el 65% sobre el total.

En cuanto a los sectores de actividad los servicios continúan siendo claramente dominantes en Gandia (84%), seguido de la construcción (10%), la industria (3,70%), mientras que la agricultura no llega al 2%.

Los autores del estudio han analizado el periodo 2012-2025 y determinan que Gandia muestra una trayectoria empresarial estable. La caída de empresas entre el primer trimestre de 2012 y el de 2025 fue de solo un -0,7%.

Sin embargo, matizan en que entre estas décadas hay etapas diferentes. La primera es el periodo 2012-2014, con una reducción de empresas que no se para prácticamente hasta muy entrado en 2014. En la segunda etapa, 2015-2019, hay una recuperación moderada donde Gandia pasa de 2.347 a 2.473 empresas, un 5,4% más. La ciudad llegó a pico un máximo local dentro de esta serie, a finales del año 2019 con 2.422 empresas.

La etapa 2020-2025 está marcada por el choque producido por la pandemia de la covid, con un 7,1% menos de empresas. A pesar de que la recuperación es relativamente rápida y al 2021 el número de empresas empieza a crecer de nuevo, Gandia continúa en la actualidad por debajo de los niveles prepandemia, puesto que en el último trimestre de 2025 había un 2,8% menos de empresas registradas a la Seguridad Social que en el último de 2019.

En cuanto la pandemia impactó sobre todo en los negocios de menor dimensión o vinculados al autoempleo. Por otro lado, sectorialmente, el descenso fue muy acusado sobre todo en los servicios (-7,3%), un fenómeno coherente con el impacto de las restricciones que hubo sobre hostelería, el comercio y las actividades vinculadas a la movilidad y el turismo. Las empresas de la construcción (-7,2%) y la industria (-6,1%) también retroceden, mientras que la agricultura tiene un comportamiento positivo (2%).

Comparativa territorial

En comparación con el resto del territorio, como se ha citado anteriormente, Gandia concentra aproximadamente el 48% de las empresas de la comarca. A escala autonómica, la ciudad representa sólo el 1,5% del total de empresas inscritas en la Seguridad Social de la Comunitat Valenciana.

La centralidad empresarial de Gandia se fundamenta sobre todo en los servicios y, en menor medida, en la construcción, mientras que su presencia relativa es más modesta en la industria y, especialmente, en la agricultura.

Si se observa la evolución en el tiempo la posición relativa de la ciudad muestra un ligero retroceso. Entre 2012 y 2025, el número de empresas inscritas crece un 13,8% en la Comunitat Valenciana y un 5,4% en la Safor, mientras que en Gandia se mantiene prácticamente estable (-0,4%).

El resto de municipios de la Safor ha ido ganando presencia relativa en servicios, mientras que el terciario ha crecido más en otras comarcas valencianas que en Gandia. En referencia al sector de la construcción, en cambio, Gandia mantiene un peso comarcal fuerte e, incluso,crece ligeramente.

En conclusión, según este análisis, Gandia mantiene su liderazgo dentro de la Safor, pero con una estructura especialmente sensible a choques de tipo coyuntural y que afectan a los servicios y a las empresas más pequeñas.

Estos datos se pueden cruzar con otro informe que se publicó recientemente por encargo de la patronal comarcal, FAES. Según ese estudio tan sólo 10 de las 2.800 empresas activas que hay en la Safor concentran el 33,7% de la facturación total del territorio, y bastan 33 empresas para superar el 50%. Por tanto la economía de la Safor tiene una fuerte dependencia de las decisiones de las grandes empresas.