Transportes finaliza la mejora del acceso norte a Gandia por la N-332

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado por 1,7 millones de euros (IVA incluido) las obras de mejora de la seguridad vial de la carretera N-332, en el enlace de acceso norte a Gandia, situado entre los puntos kilométricos 224,600 y 225,950, en la provincia de València. Es el punto conocido popularmente como el "escalextric", que conecta con la playa.

El tramo objeto de la actuación, según informaron fuentes del Ministerio, comprende un nudo complejo y extenso integrado por dos enlaces. Permite la conexión de la carretera N-332 con la carretera N-337, también conocida como Camí de la Séquia del Rei y que da acceso a la zona norte del municipio de Gandia y con el vial municipal, calle València, que discurre por el lado oeste del polígono industrial de Alcodar y que permite el acceso a la ciudad.

La actuación ha contemplado la mejora de las intersecciones actuales, sustituyéndolas por carriles de convergencia; dotar a la carretera de un trazado consistente; tratamiento de los márgenes de la plataforma, eliminando obstáculos; mejora global de la señalización de orientación del actual nudo de conexión entre la N-332 y la N-337, y de sus vías colectoras y distribuidoras; y mejora de los sistemas de contención de vehículos del enlace.

La actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que este Ministerio ha invertido más de 201,2 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de València.