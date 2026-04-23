Xeraco se frota las manos con la Vuelta Ciclista a España: Una promoción mundial del pueblo y la playa con cifras de récord

Xeraco acogerá el final de la octava etapa de la Vuelta Ciclista a España 2026, que se disputará el sábado, 29 de agosto. La jornada arrancará en Puçol y constará de 176 kilómetros. Esta etapa, única en la provincia de Valencia, está subvencionada por la Diputación de Valencia.

La carrera pasará por el municipio camino de la playa, donde estará ubicada la línea de meta, concretamente en la zona sur, en la avenida dels Borrons, casi junto a la desembocadura del rio Vaca. Así lo confirman el propio ayuntamiento y la organización de la Vuelta.

Ese era el gran objetivo de Xeraco desde la presentación oficial de la ronda ciclista en Mónaco el pasado mes de diciembre. Al final se ha conseguido y la localidad de la Safor tendrá una promoción doble del pueblo y de la playa. Se trata de una inmejorable oportunidad de mostrar Xeraco al mundo a tenor de las cifras de récord que arroja un evento deportivo como la Vuelta.

La competición es retransmitida por televisión a más de un centenar largo de países con una audiencia potencial de más de 200 millones de televidentes con un share televisivo del 12,4% en la edición de 2025. La Vuelta se ve desde Estados Unidos a China, por lo que todo el planeta va a conocer Xeraco. A todo ello hay que añadir más de 1,5 millones de seguidores en redes sociales. Todo esto no se podría pagar con dinero, al menos, una población como Xeraco.

Además de la promoción a nivel turístico que asegura ser sede de un final de etapa de la Vuelta, está también el impacto económico. Se estima que la caravana de la Vuelta, formada por 3.000 personas, suele dejar unos 250.000 € por noche en hoteles y restaurantes de cada ciudad por la que pasa.

Los cálculos sitúan el impacto económico de la carrera en unos 6,7 millones de euros, a lo que se suma el impagable valor promocional. Además de dinamizar la economía local, la Vuelta abre horizontes turísticos en enclaves inéditos: puertos de montaña y paisajes singulares que, al ser televisados en tantos países, despiertan el interés de potenciales visitantes.

Avelino Mascarell con el Diputado de Deportes y el director general de la Vuelta, el día de la presentación / Levante-EMV

La llegada de la Vuelta a Xeraco, además, no le va a resultar cara al ayuntamiento. Desde las arcas municipales se tendrá que sufragar, por ejemplo, el reasfaltado de la carretera de entrada a la playa. Se trata de una actuación que ya era necesaria por el lógico deterioro que sufre esta vía.

El consistorio también debe ocuparse de reservar espacio para los vehículos y personas, el control y vigilancia, la limpieza o la logística, siempre en coordinación con los organizadores.

El alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, está realmente entusiasmado con este acontecimiento: "Vamos a exhibir Xeraco al mundo un 29 de agosto, en plena temporada turística. Además, la etapa se disputa un sábado. En definitiva, se va a ver la realidad de la playa".

Para Mascarell, "tenemos motivos para ilusionarnos con la llegada de la Vuelta con todo lo que supone porque se ha cumplido con el objetivo de que la carrera pase por el pueblo y acabe en la playa".

Sin la Diputación no sería posible

El alcalde quiere dejar claro que "el apoyo de la Diputación de Valencia es vital para acoger un evento internacional de esta magnitud. Si no fuera por el ente provincial, no sería posible".

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La Safor ha sido sede de la Vuelta a España en varias ocasiones, la última hace dos años en Oliva. Gandia también ha sido inicio y final de etapas en otros años pasados.