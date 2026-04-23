El XXIII Concurso de Cruces de Mayo de Oliva contará este año con un total de 16 participantes

El XXIII Concurso de las cruces de mayo, organizado por los festeros del Cristo de Sant Roc y en colaboración con la regidora de Fiestas del Ayuntamiento de Oliva, contará este año con un total de 16 cruces,14 para los participantes y las dos restantes para fuera del concurso.

Las cruces serán instaladas y finalizadas antes de las 10 de la mañana del 1 de mayo y los premios se librarán después de la celebración litúrgica a las ocho de la tarde del mismo día dentro de la iglesia. Este año, el primer premio será de 200 euros y un diploma, seguido del segundo premio con 150 y el tercer premio serán 100 euros, ambos también con diploma. Además, aquellos monumentos participantes que no tengan ningún galardón se les concederán cincuenta euros.

Dentro los criterios de valoración se encuentra diseño, color, composición y originalidad. Han explicado, que el jurado podrá no otorgar cualquier premio y el veredicto será incuestionable. Respecto a los requisitos, las cruces serán confeccionadas con flores naturales y frescas; se podrán usar complementos ornamentales, pero se eliminará del concurso aquellas cruces hechas con flores de papel, plástico o material que imite o sustituya a la propia flor. Además, las cruces deberán estar llenas por las dos caras y serán confeccionadas por aficionados, no por profesionales.

Entre las entidades y los grupos participantes se encuentran la Asociación de Vecinos Sant Francesc, cuya cruz se sitúa en el cruce de la carretera Dénia-Pego. La Junta de Festes de S. Francesc en la fachada de la iglesia de Sant Francesc; La Asociación Vecinos del Raval-Gerreria en la fachada de la de Sant Antoni, –calle de la ermita–. La Asociación de Vecinos del Raval-Gerreria en la plaza de Ganguis; La Asociación de Vecinos del Pinet en el jardín de la calle Sagrada Família; Asociación Veïns Platges de Oliva en la avenida De la Mar Mediterrània.

Le sigue la Junta de Fiestas del Rebollet ubicada en el centro-banco/árbol de la plaza de la Iglesia; El vecindario del barrio de la Puríssima en la calle de la Puríssima; La Asociación Cultural Sant Doménec en la plaza de Sant Doménec, 35-37. La Asociación Vecinal y Cultural el Palau en la calle del Palau; Los Vecinos de la calle Santa Anna en la calle de Santa Anna, 1/ calle Santíssim; Los Vecinos de la calle Collado/Serrans en la calle Collado, 1; La Filada Templaris, calle Literat Azorín, número 8 y los Vecinos de la calle Sant Llorenç, en la calle de Sant Llorenç. Fuera del concurso se encuentran la Junta de Festes del Santíssim Crist, situada en la plaza de Sant Roc y el Ayuntamiento de Oliva en la plaza del ayuntamiento.

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Las calles de la ciudad se llenarán de flores y atraerán a millones de visitantes el próximo 1 de mayo y el concejal de Fiestas, Álvaro Sánchez, ha animado a los ciudadanos a participar en esta muestra tradicional y bonita: “La experiencia siempre vale la pena”.