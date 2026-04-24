Una administración de Gandia da un premio de 265.000 euros en el sorteo de la Bonoloto del 23 de abril
Se trata de uno de los tres únicos boletos premiados en toda España
El sorteo de la Bonoloto del jueves 23 de abril ha dejado en Gandia un premio de 265.552,86 euros. Se trata de uno de los tres únicos boletos agraciados en toda España, cuya combinación es: 27, 08, 47, 45, 22, 19 con el 05 de complementario y el 7 de reintegro.
El billete premiado ha sido sellado en la administración La Estrella de la capital de la Safor, sita en el número 39 del paseo de las Germanies. No es el primer premio de Loterías y Apuestas del Estado que sale de este lugar.
Sant Boi y Peñíscola
El premio en cuestión es por haber acertado los seis números de la combinación. También han resultado ganadores otros dos boletos vendidos en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) y Pañíscola.
También se han registrado 4 acertantes de 5 números y el complementario de dicho sorteo, que van a percibir 35.789 euros cada uno. La recaudación total del sorteo ha ascendido a 2.358.915,50 euros.
En la administración La Estrella de Gandia se sentía este viernes la satisfacción de haber dado un premio que asciende a más de un cuarto de millón de euros al tiempo que una de las trabajadoras de la misma recordaba que "no es el primer premio que damos, ya lo hemos hecho en otros sorteos e incluso en el de Navidad".
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