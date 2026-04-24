Arrancan en Oliva las obras de renaturalización del antiguo camping del Carritxar
Está previsto que los trabajos acaben en un par de semanas
Este viernes han empezado en Oliva las obras de renaturalización del espacio del antiguo camping del Carritxar, situado en medio de la sierra de Mostalla. Está previsto que estas actuaciones finalicen en un plazo de dos semanas, acortándose respecto a las previsiones iniciales.
El proyecto se adjudicó por 139.887 euros, gestionados por el Ayuntamiento de Oliva a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 'Next Generation', dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.
El objetivo de la actuación es la restauración ambiental de los diferentes espacios ocupados, con el fin de preservar el ecosistema existente y las especies que habitan la zona.
Los trabajos previstos incluyen el derribo de las edificaciones existentes, tales como almacén, vestuario, piscina, fuentes-lavaderos y paelleros; la construcción de una balsa para anfibios, con el objetivo de mejorar el estado de la fauna, ya que se suelen quedar atrapados en la piscina; desbroce y limpieza del espacio; tratamientos sobre la vegetación y la gestión de los residuos que se generen.
Riesgo para visitantes
En la actualidad el recinto está en desuso, con unas instalaciones abandonadas y muy degradadas, materiales considerados peligrosos para la zona y con un riesgo importante para las personas que se acercan allí.
Está ubicado en un paraje natural muy apreciado por los vecinos de Oliva. Las normativas medioambientales impedían aprovechar cualquier tipo de edificación del cámping. Además estaba en una zona forestal protegida, con solo un camino de acceso y sin salidas de emergencia.
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