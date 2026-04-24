El Campus de Gandia reúne al talento joven y el mundo laboral en la XIX edición del Foro de Empleo

El Campus de Gandia de la Univeritat Politècnica de València (UPV) volverá a convertirse l próximo miércoles 29 de abril, a las 9:30 h, en el epicentro de la oferta con el Foro de Empleo. Se trata de un evento que ofrecerá a sus estudiantes y antiguos alumnos oportunidades profesionales de calidad, al tiempo que dará respuesta a las necesidades de captación de talento de las empresas participantes.

Desde la organización destacan que la decimonovena edición del Foro del Empleo (ForoE) se consolida como un espacio clave para conectar con el estudiantado que busca una oportunidad laboral, un cambio de empleo y una orientación que mejore su carrera profesional o prácticas en empresa y el tejido empresarial. El encuentro de este año reunirá a más de cincuenta entidades en el campus universitario en busca de talento joven.

Esta edición ofrecerá herramientas prácticas para que las personas asistentes no conozcan solo el mercado laboral, sino que puedan destacar en él. El horario será de 9 h hasta las 14 h con la visita tradicional de stands.

Además, la programación incorporará nuevas iniciativas orientadas a fortalecer la empleabilidad y la marca personal del estudiantado mediante actividades de gran valor como la “Plaza de oportunidades”, stands de empresas y entidades para facilitar el contacto directo con estudiantes y titulados. “Interview Lab”,simulacros de entrevistas reales con feedback inmediato de profesionales de selección.

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También proporcionarán una revisión y asesoramiento personalizado para optimizar el currículum viate y mejorar las opciones de procesos de selección. “Business Photo Area”, un servicio gratuito de fotografía profesional para mejorar la imagen en LinkedIn y otros perfiles profesionales y “Pitch intraempresa”, una presentación de proyectos personales en un formato breve de cinco minutos.