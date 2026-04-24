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El CDR La Safor y Cepaim se vuelcan en la regularización de migrantes: "Debíamos estar a su lado en este proceso que les cambiará la vida"

Las entidades no emiten certificados de vulnerabilidad, pero prestan asesoramiento al colectivo en la comarca

Continúan las colas matutinas en la Oficina de Atención al Ciudadano de Gandia

Colas en la Oficina de Atención al Ciudadano en Gandia.

Colas en la Oficina de Atención al Ciudadano en Gandia. / J.C.

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

El CDR La Safor y la Fundación Convive Cepaim son las oenegés colaboradoras en la comarca en el proceso extraordinario de regularización de migrantes, que se inició hace una semana. Ahora bien, estas entidades prestan asesoramiento pero no emiten certificados de vulnerabilidad.

Desde el CDR La Safor la responsable del área, Rebeca Gascón, explica que, al figurar en el listado público del Ministerio, estos primeros días están recibiendo "llamadas de teléfono de toda España" preguntando, sobre todo, por los certificados, aunque ellos están centrados, como siempre lo han hecho, en los migrantes de la comarca.

Aunque tienen un horario de atención al público, en Beniarjó, funcionan sobre todo vía Whatsapp. El número y todos los requisitos se pueden encontrar en un "banner" que han situado en su web.

Gascón cuenta que pidieron ser entidad colaboradora, algo que no tiene remuneración económica, "porque entendíamos que debíamos estar al lado de los migrantes en este proceso que les cambiará la vida".

Como consejo pide calma "porque el proceso acaba de empezar y hay tiempo hasta el 30 de junio". Reconoce, no obstante, que, como el Gobierno central anunció con antelación este proceso muchos migrantes ya han buscado abogados de Extranjería. Al respecto, advierte de que estén alerta ante posibles estafas, y que no paguen por adelantado o por trámites burocráticos que en España son gratuitos, como las citas previas.

Desde Convive Cepaim señalan, a través de un comunicado, que la regularización extraordinaria "responde a la realidad de medio millón de personas que ya viven en España, que han construido vínculos laborales, sociales y familiares y cuya situación administrativa irregular está relacionada, en gran medida, con la falta de vías de regularización ágiles y adaptadas a las actuales trayectorias migratorias".

En Cepaim añaden que estas medidas "mejoran la integración sociolaboral, incrementan el empleo formal y refuerzan la contribución fiscal, sin efectos negativos significativos sobre el empleo o los salarios de la población autóctona, frenan el envejecimiento de la población y contribuyen a reducir la economía informal".

Su oficina en Gandia está situada en la calle Ferrocarril d'Alcoi, 120 y atiende de lunes a viernes por las mañanas de 9.30 h a 14 h y por las tardes de 16 h a 18 horas.

Colas en Gandia

Por otra parte, continúan las colas matutinas en la Oficina de Atención al Ciudadano de Gandia, en la sede central de la calle Carmelites, donde incluso el Gobierno local ya ha puesto a un agente de la Policía Local de refuerzo en la puerta.

Desde el ayuntamiento recuerdan que hay hasta siete centros municipales para tramitar el padrón o el certificado de vulnerabilidad, y que también atienden por las tardes, por lo que aconsejan no acudir en horas punta o hacerlo en otras dependencias que estén menos saturadas.

Noticias relacionadas y más

Como requisitos generales se debe acreditar una permanencia continuada en España de al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales. Desde el momento en que la solicitud sea admitida a trámite, las personas podrán residir y trabajar de forma provisional, pero esto no implica la obtención de la nacionalidad española.

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