El Consell inicia obras de emergencia en el antiguo edificio de Correos de Gandia tras la caída de varios cascotes
Este viernes se empezará por revisar la fachada del inmueble para asegurar la seguridad de la vía pública
Ainhoa Ferrando
La Generalitat Valenciana ha iniciado actuaciones de seguridad por vía de emergencia en el antiguo edificio de Correos de Gandia tras la reciente caída de uno de sus cascotes. Hoy, se empezará a revisar la fachada y, con esta primera intervención, el objetivo es asegurar el estado y seguridad de la vía pública. Según han informado, los trabajos tienen un plazo estimado de ejecución inferior a 15 días y ya se ha procedido a perimetrar la zona para asegurar el exterior.
El edificio, perteneciente al antiguo convento de Sant Roc, está cerrado desde el año 2009, tras trasladar sus servicios a la oficina de la calle Sant Rafael. Ahora el antiguo municipio está rodeado de vallas y precintos policiales de manera parcial debido a una reciente caída de cascotes situados en la cornisa de una torre esquinera a la calle Puríssima.
La reforma integral se centraba en conservar solamente la fachada y demoler el resto. Los técnicos asistieron el pasado lunes para poder evaluar el estado del inmueble y, en caso necesario, contratar por vía de urgencia, un apuntalamiento del inmueble.
El Consell abonó en 2024, una cantidad de 2,4 millones de euros para la compra del edificio. Sin embargo, aún se negocia la rehabilitación integral, así como los usos que tendrá. Fuentes del Consell explicaron que la compra del edificio se hizo sin revisar adecuadamente su estado y sin tomar medidas para sanear su estructura.
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