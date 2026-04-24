La Diputación de Valencia mantiene su compromiso de financiar la mitad de la reconstrucción del Pont del Tonyinero
La Corporación provincial ya ha autorizado el crédito y el Ayuntamiento de Oliva liderará la gestión del proyecto
Falta por concretar el papel de la Diputación de Alicante
La alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, y el concejal de Urbanismo y Contratación, Joan Mata, se han reunido este viernes en València con la diputada provincial de Carreteras, Reme Mazzolari, para avanzar en las gestiones sobre el Pont del Tonyinero, el puente que salva el cauce del río Molinell y comunica los términos de Oliva y Dénia.
El vial está cerrado desde el pasado mes de diciembre como medida preventiva tras una inspección técnica, al revelar que sufría daños estructurales y riesgo de desplomarse.
Como ya informó este periódico la Diputación de Valencia se compromete a financiar la mitad del coste total de su reconstrucción, que se calcula en unos 500.000 euros.
Mazzolari, según informaron fuentes municipales de Oliva en un comunicado, confirmó que la Diputación ya dispone del crédito necesario para conceder a través de un convenio una subvención nominativa al Ayuntamiento de Oliva, que se materializará en las próximas semanas.
Además, el Ayuntamiento de Oliva liderará las gestiones para contratar el proyecto, con la construcción de un nuevo puente que sustituirá el actual.
Falta por concretar el papel de la Diputación de Alicante, ya que el puente es mitad del término de Oliva, mitad de Dénia. La próxima semana continuarán las gestiones con el Ayuntamiento de Dénia.
Yolanda Pastor mostró su satisfacción "porque todas las administraciones implicadas han asumido la urgencia de la actuación" y agradeció a la diputada "su implicación y garantía de la financiación".
Joan Mata apuntó que "la coordinación entre administraciones es clave en el día a día de las gestiones, y la relación del Ayuntamiento de Oliva con la Diputación de Valencia es muy positiva y da frutos".
Aprovechando esta reunión también se ha tratado la conexión Oliva-Piles por las playas. Se han puesto encima la mesa las principales dificultades en materia de inundabilidad que hay que trabajar para poder salvar el proyecto.
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