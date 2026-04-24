Fira d'Abril en Oliva con la Filà Contrabandistes: Música en directo y trajes de faralaes en el parque de l'Estació
La jornada festiva se celebra este sábado y los interesados pueden adquirir los tíquets
Miquel Font
La Filà Contrabandistes de Oliva en colaboración con el departamento de fiestas del Ayuntamiento de Oliva y la Federació de Moros i Cristians, organiza la tercera edición de la Fira d'Abril de Oliva para el próximo sábado día 25 de abril en esta localidad de la Safor.
Las actividades arrancarán a las 12 horas en el Parc de l’Estació donde habrá un escenario en el que están previstas las actuaciones del Rancho de Alfarrassí, los grupos musicales Esencia Flamenca y Rumba Pa Ti y el D.J. olivense Marc Moreno.
Los grupos
Esencia Flamenca es un grupo musical ideado y dirigido por el guitarrista Fernando Larios, compuesto por una guitarra flamenca y varios violines clásicos. Surge como tal en el mes de abril de 2017, con motivo del espectáculo cofrade VIII Exaltación a la Saeta, gala benéfica organizada por la Hermandad del Gran Poder de Los Palacios y Villafranca (Sevilla). Tras dicha participación y después de haber realizado colaboraciones con la Agrupación Musical Muchachos de Consolación, saeteros y cantaores flamencos, me surgió la idea de interpretar en este formato de guitarra y violines marchas cofrades, destacando la particular versión de la popular marcha cofrade "Mi Amargura", de Victor Manuel Ferrer.
Por su parte, Rumba pa ti es un grupo de rumba canalla pop alegre y divertido con versiones para pasarlo de arte en fiestas privadas, bares, garitos y demás lugares que se fundó en Oliva liderado por la voz de Ángela Villamayor Moya.
Los trajes de faralaes
Se recomienda a los asistentes vestirse con ropa de faralaes para participar en la celebración en la que además habrá una comida de confraternización. Los tickets incluyen la comida de paella, bebida, más el gasto en la mesa, mas la cerveza y un chupito y se han puesto a la venta a 25 euros para los adultos, 15 euros para los cadetes y 10 euros para los niños y niñas.
Los interesados pueden adquirir los tickets bien a los miembros de la Filà Contrabandistes de Oliva o también en los locales del Bar Els Arcs de la Font d’en Carròs.
Suscríbete para seguir leyendo
- Condiciones para entrar en Volkswagen Valencia: dos meses en China, doble pago por horas extras y turnos americanos
- La Diputación de Valencia abre al tráfico el eje principal de la carretera CV-370 entre Manises y Riba-roja
- La candidatura del Nou Mestalla para el Mundial 2030: 5000 espectadores menos, 4.620 metros de salas VIP y un museo de la fama
- El Consell activa la negociación para reducir a 35 horas la semana laboral de sus 170.000 funcionarios
- El juez desoye a la Fiscalía y prosigue la investigación a Ribó y el alcalde de Alboraia
- La feroz competencia de los 'hornos con degustación' llega a Xàtiva de la mano de una cadena china 'low cost'
- Rafael Louzán, presidente de la RFEF: 'Esperemos que FIFA acepte el Nou Mestalla como sede del Mundial
- Comienza en la Canal de Navarrés el reparto masivo de cubos para la recogida 'puerta a puerta', que se activará a finales de mayo