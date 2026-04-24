Fira d'Abril en Oliva con la Filà Contrabandistes: Música en directo y trajes de faralaes en el parque de l'Estació

La Filà Contrabandistes de Oliva en colaboración con el departamento de fiestas del Ayuntamiento de Oliva y la Federació de Moros i Cristians, organiza la tercera edición de la Fira d'Abril de Oliva para el próximo sábado día 25 de abril en esta localidad de la Safor.

Las actividades arrancarán a las 12 horas en el Parc de l’Estació donde habrá un escenario en el que están previstas las actuaciones del Rancho de Alfarrassí, los grupos musicales Esencia Flamenca y Rumba Pa Ti y el D.J. olivense Marc Moreno.

Los grupos

Esencia Flamenca es un grupo musical ideado y dirigido por el guitarrista Fernando Larios, compuesto por una guitarra flamenca y varios violines clásicos. Surge como tal en el mes de abril de 2017, con motivo del espectáculo cofrade VIII Exaltación a la Saeta, gala benéfica organizada por la Hermandad del Gran Poder de Los Palacios y Villafranca (Sevilla). Tras dicha participación y después de haber realizado colaboraciones con la Agrupación Musical Muchachos de Consolación, saeteros y cantaores flamencos, me surgió la idea de interpretar en este formato de guitarra y violines marchas cofrades, destacando la particular versión de la popular marcha cofrade "Mi Amargura", de Victor Manuel Ferrer.

Por su parte, Rumba pa ti es un grupo de rumba canalla pop alegre y divertido con versiones para pasarlo de arte en fiestas privadas, bares, garitos y demás lugares que se fundó en Oliva liderado por la voz de Ángela Villamayor Moya.

Los trajes de faralaes

Se recomienda a los asistentes vestirse con ropa de faralaes para participar en la celebración en la que además habrá una comida de confraternización. Los tickets incluyen la comida de paella, bebida, más el gasto en la mesa, mas la cerveza y un chupito y se han puesto a la venta a 25 euros para los adultos, 15 euros para los cadetes y 10 euros para los niños y niñas.

Noticias relacionadas

Los interesados pueden adquirir los tickets bien a los miembros de la Filà Contrabandistes de Oliva o también en los locales del Bar Els Arcs de la Font d’en Carròs.