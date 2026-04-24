Gandia instalará 38 cámaras para mejorar la seguridad

Gandia da un paso importante en materia de prevención tras la aprobación del trámite en el pleno municipal de este mes. En el se ha autorizado un gasto plurianual destinado a la implantación y mantenimiento de un sistema de videovigilancia en el municipio, con una inversión de 1. 330.725,20 euros.

La medida contempla la puesta en marcha de un contrato mixto de suministro y servicios que permitirá dotar a la ciudad de un sistema avanzado de cámaras de seguridad, así como garantizar su mantenimiento durante un periodo máximo de cuatro años. La actuación responde a la propuesta elevada por el servicio de Seguridad Ciudadana, que ha justificado la necesidad de reforzar los medios tecnológicos para mejorar la seguridad y la gestión del espacio público.

El gasto aprobado se distribuirá entre los ejercicios de 2026 y 2030 con una planificación económica que permitirá asegurar la sostenibilidad financiera del proyecto y su adecuación a la normativa vigente.

El tramite para poner en marcha la instalación de estos dispositivos se ha producido después de la autorización por parte de la Delegación de Gobierno y tiene como objetivo reforzar la seguridad en determinadas zonas de la ciudad, después de la realización del estudio correspondiente por parte de la Policía Local.

Gandia, según confirmó el comisario de la Policía Nacional, es una de las ciudades más seguras del Mediterráneo y cuenta con uno de los índices mas altos de eficiencia policial en la resolución de denuncias de toda España.

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Según ha explicado el alcalde Gandia, José Manuel Prieto, la iniciativa supone un gran paso en la modernización de recursos municipales y en la mejora de la seguridad ciudadana. “Con ello se contribuye a una mayor prevención y capacidad de respuesta cara a posibles incidencias”, explica Prieto.