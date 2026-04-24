El grupo Bèrnia abre este sábado el ciclo Marquesa Concerts de Gandia

La vigesimocuarta edición del ciclo Marquesa Concerts de Gandia, que organiza la Concejalía de Cultura, arranca este sábado. Tendrá como protagonista al grupo femenino Bèrnia, una banda valenciana de "pop divertido y enérgico", según informaron fuentes municipales a través de un comunicado.

La actuación está prevista a las 21.30 horas y la entrada para este primer concierto es gratuita.

Bèrnia es un proyecto musical femenino valenciano, que nace del encuentro de siete mujeres con una visión artística valiente, propia y colectiva, reimaginando el pop en valenciano desde una perspectiva fresca y contemporánea.

Combinan instrumentos tradicionales con la potencia de los vientos y las percusiones, y crean un ambiente de melodías pegajosas, ritmos festivos y una poderosa energía escénica.