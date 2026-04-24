La identificación de los cuatro fusilados en Gandia abre una puerta a la esperanza y a la reivindicación: «No puede recaer solo en los ayuntamientos el interés por la reparación»

La identificación de Manuel Martín, José Giner, Antonio Orengo y Manuel Castillo, cuatro de los cerca de 60 fusilados por el franquismo en Gandia -40 de los cuales todavía no han sido exhumados-, ha devuelto la esperanza a las familias de la asociación de Gandia, pero también mantiene la reivindicación.

El proceso arrancó en 2018, cuando se constituyó la Associació de Víctimes del Franquisme de Gandia, pero no fue hasta 2022 cuando arrancó la búsqueda de la fosa. Tras dos campañas negativas, en las que no consiguió localizarse ninguna fosa, la tercera dio sus frutos. El proceso ha estado marcado por una serie de problemas e imprevistos que retrasaron la exhumación y, por consiguiente, la identificación. "En junio de 2023 tuvimos que parar la excavación porque los informes técnicos alertaban de peligro de derrumbe, ya que se habían construido nichos encima de las fosas", recuerda la concejala de Memoria Democrática de Gandia, Alicia Izquierdo. Finalmente se exhumaron 24 cuerpos y se recogieron restos de otros tres que siguen en el lugar.

La situación todavía es más complicada para los familiares de los 40 fusilados que todavía se encuentran enterrados bajo 220 nichos, que deberán ser derribados y trasladados a otro bloque para iniciar la campaña. En este sentido, Izquierdo ha denunciado "la supresión de todas las ayudas en materia de memoria democrática por parte del Consell". Pese a ello, mantiene la esperanza: "La cuarta campaña es un problema que vamos a solucionar pero es muy complejo. Eel mismo respeto pedimos para los que están arriba que los que están abajo, por lo que vamos a hacerlo con total sensibilidad".

Pese al esfuerzo llevado a cabo desde el Ayuntamiento de Gandia, izquierda reivindica la necesidad de que se impliquen otras administraciones. "Esto es una cuestión de Estado", recalca, a la vez que recuerda que son las comunidades autónomas las que tienen competencia en esta materia. En palabras de la concejala, "no puede recaer solo en los ayuntamientos el interés por la reparación. Se debe obligar y se deben poner los recursos para que sea posible. Existe una ley que se debe cumplir". Lamenta que en Gandia existe un gran interés por exhumar todos los cuerpos, pero "no tenemos todos los recursos. Aunque nos está costando, no vamos a parar".

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El director de la excavación, Miguel Mezquida, también quiso acompañar a estas familias, que se han enfrentado a varios contratiempos. "Las primeras campañas fueron a ciegas, pero lo conseguimos", recalca. Lamenta que "los bancos de ADN están saturados, pero seguiremos luchando y, además, queremos acabar de exhumar la fosa que queda". Concluye: "Tenemos que ser positivos porque después de tres campañas hemos encontrado las fosas y ya tenemos cuatro víctimas identificadas. No siempre pasa".