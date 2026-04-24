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Jornada artística, multidisciplinaria y participativa en Oliva: "Art en viu" en la Casa Maians

Organiza la Asociación de Artistas de Oliva Eklectix23 con la concejalía de Cultura

La Casa Maians d'Oliva acoge la jornada expositiva

La Casa Maians d'Oliva acoge la jornada expositiva / Ajuntament d'Oliva

Miquel Font

Oliva

Vuelve "Art en viu" a la Sala de Exposiciones Casa Maians de Oliva y lo hace este sábado, 25 de abril, desde las 10,30 hasta las 13,30 horas con entrada totalmente gratuita. La Asociación de Artistas de Oliva Eklectix23, con la colaboración de la Concejalía de Cultura, organiza esta jornada artística, multidisciplinaria y participativa.

Con el lema "Crear. Mirar. Participar", esta exposición se presenta en una mañana de demostraciones artísticas y talleres gratuitos para el público, tanto infantil como adulto. Los visitantes podrán ver arte en acción por parte del colectivo, pintar un mural, hacer mosaicos y transferencias de imágenes o participar en talleres.

Eklectix23 está formada por pintores, escultores y algunos fotógrafos provenientes de varios países, también locales, que tienen como primera o segunda residencia nuestra comarca.

Los artistas participantes

En esta ocasión, los artistas participantes en la exposición, de estilo contemporáneo, son: Salva Mascarell, Lydia Jones, Agg Szyffer, Jazzin Balfe, Marie Lettherd, Jeanne van Zweel, Aga Kwiatkowska, Paco Román, Ángeles Portaña, Martine Maury, Nick Robinson, Marta Fabbri, Lidia Carrió, Alejandro Prieto, Julian Hussey, Mister Carvajal y Sudo Pettinger. La comisaria de la muestra es Marie Lettherd, y el artista invitado, Ricardo Vidal.

Noticias relacionadas

Concejalía de Cultura

Teresa Tur, concejala delegada de Cultura destaca que "después del éxito del año pasado, nos hace mucha ilusión volver a tener este año 'Art en viu'. Nuevamente, tendremos una mañana muy interesante para toda la familia, con la oportunidad de ver como trabajan artistas de diferentes nacionalidades, europeos y americanos, que nos mostrarán vive el proceso de sus creaciones artísticas, como una manera de darse a conocer y también integrarse en el territorio en que viven. Además, podremos participar en varios talleres artísticos innovadores con materiales diversos. Integración y promoción cultural a través del arte'"

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