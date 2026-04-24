Nadie quiere las palmeras de la playa de l'Auir de Gandia

La Demarcación de Costas lo ha intentado, pero no ha tenido éxito. En junio de 2024, con el proyecto de la regeneración de la playa virgen de l'Auir sobre la mesa, convocó un concurso público para retirar miles de palmeras que durante décadas jalonaban esta franja litoral entre Gandia y Xeraco, detrás del cordón dunar, y que quedaron en dominio público marítimo terrestre hace más de veinte años tras la expropiación de los 200.000 metros cuadrados.

La intención era que alguna empresa se hiciera cargo de estas palmeras, aprovechando para sí las que estuvieran en buenas condiciones, y destinando a pellet para calefacción, por ejemplo, el resto. Con esta finalidad la Dirección General de la Costa y el Mar redactó un minucioso pliego de condiciones técnicas y administrativas, tras un arduo trabajo que hicieron previamente sus técnicos sobre el terreno, contando los ejemplares y describiendo el estado de cada uno de ellos.

Pues bien, tras ofrecer todas las garantías y plazos posibles el concurso ha quedado desierto y, coincidiendo con el inicio de las obras de restauración de l'Auir, recientemente Costas, a través de la empresa adjudicataria de estos trabajos, ha procedido a retirarlas, al considerarlas, al igual que las cañas, unos elementos alóctonos, o impropios, del paisaje costero. Esas palmeras eran incompatibles con la futura senda natural que contempla el proyecto.

Trabajos de limpieza de l'Auir en una imagen de hace unas semanas. / J.C.

Fueron plantadas y crecieron de manera artificial. Incluso hoy en día hay restos de plásticos de los viveros abandonados y viejas gomas de riego por goteo, que el proyecto también contempla limpiar.

La cantidad total ascendía a 6.532 palmeras del tipo "whasingtonias", de las que Costas calculó que 3.653 eran aprovechables y 2.879 unidades no lo eran. Se estableció un canon mínimo de 4.526 euros.

La mayoría de ellas ya han sido retiradas: los trabajos con maquinaria pesada, que empezaron el pasado mes de febrero, avanzan a un ritmo vertiginoso, y está previsto que la primera fase acabe en junio.

Ahora bien esta misma zona de l’Auir hay también palmeras datileras, que sí se mantendrán y formarán parte del paisaje del futuro paseo.