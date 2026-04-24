Oliva desactiva los comentarios en su canal de Facebook tras detectar insultos y la difusión de datos de trabajadores

El Ayuntamiento de Oliva ha decidido desactivar los comentarios en las publicaciones difundidas a través de su canal oficial de Facebook tras detectar una serie de mensajes de odio.

El concejal de Comunicación, Mario Vidal, ha señalado que la decisión, que se puso en marcha a finales de febrero, se ha adoptado de forma “temporal” y exclusivamente en este canal de comunicación, tras detectarse una serie de comentarios que “cruzaban cualquier línea roja”. En este sentido, las conversaciones han quedado restringidas por el momento en Facebook, mientras que la ciudadanía puede seguir interactuando a través de Instagram o X (antiguo Twitter). "Facebook es el canal más utilizado por los vecinos para interactuar. No hemos detectado ningún problema en las otras redes, por lo que hemos tomado la decisión en esta red en concreto. Entendemos que cada canal tiene un uso distinto, por lo que esta situación se daba en Facebook", explica.

Vidal denuncia que durante las últimas semanas se han identificado faltas de respeto, odios, insultos e, incluso, algunos usuarios han revelado datos personales de algunos trabajadores del ayuntamiento. "Hay mucha gente anónima que gasta las redes para difundir odio", lamenta. Añade: "Hemos encontrado muchas faltas de respeto. Han llegado a decir hasta dónde viven los trabajadores o sus nombres y apellidos, una situación que no se puede tolerar".

El consistorio, por su parte, busca asesoramiento jurídico para estudiar las posibles medidas que se puedan tomar a cabo. Además, recuerdan que las quejas y peticiones se pueden llevar a cabo a través de otros canales, como el registro de entrada, ya sea de manera presencial o en línea, o a través de un teléfono habilitado.

Señalan que el objetivo de estas redes sociales es dar visibilidad y difusión a la gestión municipal, así como a las actividades que se desarrollan en el municipio, también organizadas por asociaciones o colectivos con colaboración municipal, además de publicar informaciones de interés para la ciudadanía. "Las redes sociales son para publicar información. Las quejas se recogen por otros sistemas", concluye.

Otros ayuntamientos

El Ayuntamiento de Xeraco ya anunció hace unas semanas la puesta en marcha de un protocolo para frenar los insultos y las cuentas falsas en sus redes sociales. Ante la ausencia de una regulación estatal y autonómica, el consistorio incluye una serie de normas que deben tener en cuenta los usuarios a la hora de utilizar los perfiles corporativos.

Este protocolo no solo establece cuál debe ser el uso de las redes sociales, sino que también garantizará el derecho de participación de los ciudadanos. Por ello, el consistorio puede actuar como moderador. Además, el consistorio comunicó que estos hechos delictivos serán comunicados a organismos superiores.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento de Oliva también ha analizado la ordenanza de este municipio y, a su vez, mantiene contacto con los servicios jurídicos para determinar los pasos a seguir.